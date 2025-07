Morre carneirinho Frederico, que fez sucesso nas redes sociais usando equipamento para locomoção

Morreu na madrugada deste sábado (19), o carneirinho Frederico, que fez sucesso nas redes sociais por usar um equipamento adaptado para locomoção. O dono, Seu Zé, que cuidou do animal até os últimos momentos, enterrou o bichinho e se encontra muito triste com a situação, segundo relatos.

De acordo com o social média William Rocha, que fez os primeiros videos de Frederico, o animal foi colocado para dormir na sexta (18), mas ele amanheceu sem vida. Desde o ataque de um cachorro que lesionou as patas traseiras, o animal não vinha se alimentando bem. Ele tinha cerca de 4 meses de vida.

A história de superação do Frederico chamou a atenção pela relação do Seu Zé com o bichinho e fez sucesso nas redes sociais. O dono construiu uma espécie de cadeira de rodas adaptada pras patas, o que facilitava a locomoção do carneirinho pelas ruas da comunidade de Picuí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Nas imagens que viralizaram, o animal aparece circulando por ruas asfaltadas e trechos de terra. Em alguns momentos, apresenta dificuldade para atravessar pequenos obstáculos, como lombadas, e recebe ajuda de moradores para continuar o trajeto. O cordeiro também é visto acompanhando Seu José e um cavalo em deslocamentos pela área urbana.

Os vídeos repercutiram nas redes sociais e geraram comentários sobre o comportamento ativo do animal, seguindo Seu José pelas ruas com o auxílio do dispositivo improvisado. Com a "fama", o video de Frederico, como era chamado o animal, chegou até a equipe de Célio Studart que fez doação de uma cadeira de rodas..

Veja postagem confirmando a morte