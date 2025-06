Morador de Caucaia constrói aparelho adaptado para filhote de carneiro com deficiência nas patas

Um filhote de carneiro, também chamado de cordeiro, teve as patas traseiras feridas após ser atacado por um cachorro e ficou com dificuldades de locomoção. Diante da situação, Seu José, morador da comunidade de Picuí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e seu filho Beto construíram um equipamento adaptado para o animal.

Feita com materiais reaproveitados, a estrutura funciona como um tipo de cadeira de rodas e permite que o cordeiro se locomova mais fácil, mesmo com limitações.

Nos registros feitos pelo social media, William Rocha, o animal aparece circulando por ruas asfaltadas e trechos de terra. Em alguns momentos, apresenta dificuldade para atravessar pequenos obstáculos, como lombadas, e recebe ajuda de moradores para continuar o trajeto. O cordeiro também é visto acompanhando Seu José e um cavalo em deslocamentos pela área urbana.

Os vídeos repercutiram nas redes sociais e geraram comentários sobre o comportamento ativo do animal, seguindo Seu José pelas ruas com o auxílio do dispositivo improvisado. Com o equipamento, o animal recuperou parte significativa da mobilidade e voltou a interagir com o ambiente de forma mais autônoma.