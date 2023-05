J Martins oferta perfumes importados com até 70% de desconto nesta quinta-feira (25)

O Dia Livre de Impostos, comemorado no Brasil nesta quinta-feira (25), faz parte de uma campanha que objetiva conscientizar o consumidor sobre o impacto que os impostos têm sobre o preço final dos produtos. Por isso, a loja J Martins Perfumes do Shopping RioMar Fortaleza está ofertando diversos itens de perfumes importados com descontos que podem chegar até 70%.

De acordo com Iuri Lamartine, diretor de marketing da J Martins Perfumes, a ação conta com alguns itens livres de impostos, uma forma de mostrar ao consumidor a elevada taxa de impostos que está embutida sob o preço dos produtos no País, limitando o poder de compra das pessoas.

“Para o consumidor, também é uma ótima oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preço de custo. Aqui na J Martins, nós selecionamos os melhores perfumes, nas mais variadas fragrâncias, para agradar a todos os gostos”, assegura Iuri Lamartine.

Além da loja do Riomar Fortaleza, os consumidores também podem comprar no site jmartinsperfumes.com.br, e no social commerce da rede de lojas, por meio do Whatsapp (85) 99716-2242. A empresa conta com equipe especializada em perfumes importados pronta para atender.

Serviço

J Martins Perfumes

Contato: (85) 99716-2242

Site: jmartinsperfumes.com.br

Instagram: @jmartinsperfumes

Lojas Fortaleza - CE

RioMar Fortaleza

Iguatemi Bosque

Loja Juazeiro do Norte - CE

Cariri Shopping



Loja Teresina - PI

Teresina Shopping