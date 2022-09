ID Jovem: saiba como conseguir passagens gratuitas em ônibus interestaduais

Viajar de ônibus gratuitamente ou com desconto, além de ter meia-entrada em eventos culturais, são benefícios garantidos com a Identidade (ID) Jovem destinada às pessoas entre 15 e 29 anos de famílias de baixa renda. Os interessados precisam fazer um cadastro online (confira o passo-a-passo abaixo).

A ID Jovem pode ser adquirida por quem está na faixa etária entre 15 e 29, sendo estudante ou não, de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Para ter acesso ao benefício, é necessária inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

As informações devem ter sido atualizadas nos últimos 24 meses e o interessado deve saber o Número de Identificação Social (NIS). Caso necessário, o jovem deve procurar algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar o Cadastro Único.

Os jovens com acesso ao documento têm 50% de desconto em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais e esportivos. Além disso, duas vagas gratuitas e duas com 50% de desconto são reservadas em veículos, embarcações e trens interestaduais.

Dessa forma, as vagas ficam condicionadas à procura. Caso já haja reserva para as gratuitas, ainda é possível conseguir com desconto.

Os beneficiários conseguem, ainda, isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil. No País, são 2,8 milhões de carteiras emitidas. Para conseguir o documento virtual é preciso fazer um cadastro online.

Como fazer ter acesso a ID Jovem

Cadastro Único: fazer inscrição ou atualização de dados, caso não tenha feito nos últimos 24 meses, no Cras. É preciso levar comprovante de renda, endereço e documentos oficiais. Depois do registro na base de dados, é possível emitir o documento pela internet.

Emissão ID Jovem: preencher os dados pessoais no site ou no aplicativo de mesmo nome. São exigidos NIS, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Caso haja algum problema, o interessado pode entrar em contato também pelo e-mail: atendimento.idjovem@mdh.gov.br.

Caso o interessado tenha completado 15 anos no período da emissão será preciso aguardar a atualização da base de dados. Isso costuma acontecer a cada 45 dias.

A ID Jovem tem validade de 180 dias e após esse período será necessário emitir o documento novamente para a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Governo Federal.

Aquisição das passagens

O Programa ID Jovem reserva as passagens, tanto gratuitas quanto com 50% de desconto, para uso dos beneficiários. Para a adquirir o “Bilhete de Viagem do Jovem”, o interessado deve buscar os pontos de venda da empresa.

Não há obrigação para conceder o benefício na compra de passagens pela internet, mas isso deve ser feito obrigatoriamente no guichê. Inclusive, é necessário confirmar a passagem com, pelo menos, três horas em relação ao horário de partida do ponto inicial.

Como descobrir o NIS?

Uma forma de descobrir o Número de Identificação Social (NIS) é por meio do site Meu Cad Único, ou pelo aplicativo de mesmo nome. O código também está disponível no Cartão Cidadão, Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Carteira de Trabalho.

A informação pode ser acessada no Cras ou pelo telefone 0800 707 2003.

