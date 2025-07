Galícia entra no top 5 das cantoras de forró mais ouvidas na atualidade

Com um salto impressionante de 918% no número de ouvintes mensais, a cantora Galícia consolida sua presença no cenário do forró romântico. De 81 mil ouvintes em abril de 2025, a artista atingiu a marca de 824.600 mil ouvintes no Spotify no último dia 7 de julho, resultado direto do lançamento do DVD “Uma Pancada de Forró”, que reúne repertório autoral e releituras em um formato audiovisual.

Segundo o Spotify, a ascensão posiciona Galícia como a quinta cantora solo de forró mais ouvida na plataforma de streaming, dividindo espaço com artistas como Mari Fernandez, Solange Almeida, Walkyria Santos e Márcia Fellipe.

O crescimento revela a força do novo projeto e o apelo de sua proposta artística, que mistura elementos do forró romântico com o estilo tradicional conhecido como forró das antigas, na resistência, na sensibilidade e na capacidade de emocionar. A repercussão do DVD indica um momento de consolidação na carreira da cantora, que vem se destacando pela entrega vocal e presença de palco.

Legenda: Ranking de cantoras de forró. Fonte: Spotify / Five Entretenimentos Foto: Divulgação

“O dia da gravação do DVD já foi um sinal de que algo grande estava acontecendo. A expectativa era alta, mas o público superou. Depois do lançamento, começamos a investir forte no digital. Algumas faixas entraram em playlists editoriais do Spotify e os vídeos começaram a rodar, principalmente uma das músicas que viralizou, “Sonho Bonito”. Foi aí que tudo começou a escalar rápido”, afirma Lucas Assunção, sócio da cantora.

O projeto “Uma Pancada de Forró” vem ganhando espaço também no YouTube e redes sociais, refletindo o interesse do público por produções que valorizam a essência do gênero. Com essa nova fase, a cantora Galícia reafirma seu compromisso com o forró e se estabelece como uma das vozes mais promissoras da música nordestina atual.

