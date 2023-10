Fotografar ou filmar eclipse solar pode danificar celular e câmeras; entenda os cuidados

Um dos eventos astronômicos mais raros e visíveis dos últimos anos, o eclipse solar ocorre neste sábado (14) e poderá ser acompanhado do Ceará e de todo o Brasil, mas somente com cuidados especiais. Fotografar ou filmar a fenômeno sem filtros especiais, seja do celular ou de uma câmera profissional, pode danificar o equipamento.

De acordo com Fernando Maia da Cunha, diretor de fotografia, pesquisador e professor doutor de audiovisual do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), as únicas formas seguras de presenciar o eclipse são por meio de uma "câmara obscura" caseira, a qual você usa uma caixa de papelão, faz um buraco e coloca um papel para receber a projeção do fenômeno.

A outra forma é com óculos que bloqueiam a maior parte da radiação ultraviolenta e infravermelha.

Legenda: Projeção do Sol em uma caixa com orifício. A qualidade fica melhor se você fizer o orifício em uma lâmina de papel alumínio e o furo feito por uma lapiseira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Óculos com filtro solar Solarix de acordo com a norma internacional ISO 12312-2:2015 Foto: Arquivo pessoal

Proteção

Olhar desprotegido por muito tempo para um eclipse solar pode ser perigoso para a retina e causar lesões que incorrem em cegueira parcial ou total, conforme o Diário do Nordeste publicou.

"Infelizmente não dá para olhar direto, não dá para usar equipamento de fotografia e nem de filmadora. Algumas pessoas usam, mas pode vir a danificar", alerta o pesquisador. Isso ocorre por conta das grandes quantidades de luz infravermelha e ultravioleta.

Ainda segundo Fernando Maia, também não se podem usar lunetas e nem utilizar um raio-x para observar o eclipse, como as crenças populares chegaram a difundir.

Como ver o eclipse solar em segurança?

Com exceção de algumas cidades da região do Cariri, no Ceará, o eclipse será visto apenas de maneira parcial. Em Fortaleza, seu ápice ocorre às 16h42, quando a lua esconderá 83% do sol. O fenômeno é tão raro que só deve acontecer novamente em 2067.

“São recomendados telescópios com filtros regulamentados, óculos especiais ou até mesmo filtro de soldador número 14”, explica o professor de astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues.

As lentes desses óculos especiais para eclipse solar são feitas de polímero preto, ou resina infundida com partículas de carbono. Elas bloqueiam quase toda a luz visível, infravermelha e ultravioleta, de acordo com a The Planetary Society.

Outra forma de ver é com o uso do filtro de máscara de soldador número 14. Você coloca o filtro na frente dos olhos em direção ao Sol e à Lua. "Mas cuidado, não passe mais do que 30 segundos observando, pois mesmo com o filtro, a exposição prolongada também faz mal. Descanse por pelo menos 2 minutos e volte a observar", aponta Ednardo.

Veja equipamentos recomendados para observar o eclipse: