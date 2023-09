Especialista alerta beneficiários de Prestação Continuada sobre cuidados com golpes

Os bancos decidiram retomar a liberação do crédito consignado para beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada). A decisão aconteceu após o Supremo Tribunal Federal (STF) atravé do processo de número ADI 7223 validar a legislação que julga constitucional a contratação de empréstimos consignados por beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

A concessão, que estava suspensa desde março deste ano, democratiza o acesso ao crédito e garante aos beneficiários de baixa renda novas possibilidades monetárias. Gleydson Queiroz, CEO da Credinowe Soluções Financeiras, alerta sobre os cuidados para realizar um procedimento seguro e evitar cair em golpes.

De acordo com o gestor, o primeiro passo antes de realizar o empréstimo consignado é verificar a procedência da instituição financeira. “É fundamental consultar o histórico da instituição, averiguar o site oficial, os depoimentos nas redes sociais e a acessibilidade dos canais de atendimento da instituição”, destaca.

Gleydson ainda esclarece que cobranças de taxas para liberação de crédito não são permitidas e configuram crime. Por isso, a importância de ler o contrato detalhadamente antes de assinar. As mensagens com links falsos também surgem com mais facilidade nas redes sociais e podem conter vírus e programas maliciosos que roubam dados.

“É preciso atenção na hora de clicar em links ou baixar programas solicitados. Verifique o número que está entrando em contato, esteja ciente acerca de quais canais a instituição realmente entra em contato e leia a mensagem com cautela antes de encaminhar qualquer dado pessoal”, alerta o CEO da Credinowe.

Com serviços de empréstimo consignado, empréstimo com debito na conta de luz, antecipação de saques aniversário do FGTS e empréstimos com garantias de veículos e imóveis, a Credinowe atua há mais de 10 anos no mercado de crédito. A instituição dispõe de um suporte de sac e canais de atendimento de fácil acesso. “Temos atendimento pelo direct do Instagram, pelo Whatsapp 0800 494 1313, além do email: atendimento@credinowe.com.br. Tudo pensando em facilitar o processo do cliente e aproximá-lo de nossas soluções”, destaca Gleydson.

São mais de 15 unidades físicas localizadas em Fortaleza, Caucaia, Jurema, Maracanaú, Russas, Juazeiro do Norte, Crato, Natal, Feira de Santana e Teresina. Além disso, a Credinowe conta com atendimento no site, onde é possível tirar dúvidas e agilizar etapas por meio de inteligência artificial.

