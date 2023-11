Dia Nacional da Umbanda: ato pede políticas públicas aos povos de terreiro do CE

Além do feriado nacional pela Proclamação da República, o 15 de novembro marca os religiosos de matriz africana, em especial os adeptos da Umbanda, que completa 115 anos nesta quarta-feira. A data faz referência ao dia do seu reconhecimento como religião afro-brasileira, em 1908.

Em Fortaleza, o Dia Nacional da Umbanda será representado por uma caminhada contra a intolerância e o ódio religioso, promovida pelo Instituto Carta Magna do estado do Ceará.

A concentração será às 14h na Praça dos Leões, Centro de Fortaleza, com saída prevista para as 15h até o Parque das Crianças, onde acontece um ato com falas e apresentações artísticas.

Matheus Pires, articulador político do Instituto Carta Magna do estado do Ceará, explica que o objetivo do ato é chamar atenção da sociedade e do poder público, invertendo o cenário atual de visibilidade dos povos de terreiro, geralmente colocados em evidência apenas em pautas polêmicas e negativas.

"Quando se trata de ancestralidade, culto aos orixás, culto as entidades, candomblé, Umbanda, o povo do axé, o povo do saravá, quando fala em nós, só temos visibilidade nas polêmicas, então você tem vários movimentos de diversas religiões, em especial cristãs, com grande visibilidade, repercussão, suporte político, suporte institucional da prefeitura, do governo do Estado, de empresas, mas quando trata de nós, povos de terreiro, a nossa forma de ser pautado é só na polêmica, então a mobilização é justamente para inverter essa realidade", afirma.

Legenda: 15 de novembro marca o reconhecimento histórico de uma religião que existe há mais de 100 anos Foto: Divulgação

O ato visa também, segundo acrescenta, pedir a implantação de políticas públicas afirmativas, em especial na área da saúde e da educação.

"Nós queremos o nosso reconhecimento, queremos que o poder público faça o que outros povos tradicionais já possuem, como indígenas e quilombolas, políticas públicas afirmativas na área da saúde, na área da educação, um censo real de verdade, para saber onde nós nos encontramos, quem são os nossos representantes, quem são os nossos sacerdotes que estão nos nossos templos religiosos e que o poder público possa se aproximar", destaca.

Data marca reconhecimento histórico

Conforme Matheus, o Dia Nacional da Umbanda marca o reconhecimento histórico de uma religião que existe há mais de 100 anos, assim como também a simbologia de todas as formas representadas pelos povos de terreiro.

"A Umbanda ela é uma junção de várias formas de cultuar a espiritualidade, que prega o amor, a amizade, prosperidade, fraternidade, por meio de espíritos que são já evoluídos, que tiveram suas experiências aqui na terra e que hoje estão auxiliando as pessoas que ainda estão em busca de evolução", destaca.