Corpo de Bombeiros combate incêndio em edifício no Cocó

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram mobilizadas para combater um incêndio em um edifício no bairro Cocó, em Fortaleza, no início da manhã deste sábado (23). As chamas atingiram o quarto andar do prédio residencial.

Os agentes foram acionados por volta das 7h54 e seis viaturas se dirigiram para o local. Além dos veículos de combate a incêndio, foram enviadas ambulâncias, autoescada mecânica e carros de salvamento.

Ao chegarem na edificação, os moradores evacuaram o prédio. Conforme a comunicação do CBMCE, no momento, o incêndio já foi controlado e o foco está em fase final de extinção e as equipes estão atuando no rescaldo, a fim de resfriar o ambiente para evitar reignição, além de iniciar o levantamento de danos.

Imagens enviadas à reportagem mostram que o fogo provocou uma cortina de fumaça que pode ser vista à distância.

Uma idosa que reside no 11º andar foi socorrida pelos bombeiros. Ela apresenta dificuldade de locomoção e ficou nervosa com a movimentação durante a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria motivado o incidente ou se há vítimas.