Consórcio Nordeste volta a recomendar uso obrigatório de máscaras em locais fechados

O Consórcio Nordeste voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados ou com a aglomerações. O pedido foi feito no último boletim científico lançado pela organização, e contém uma série de medidas sugeridas a governadores e prefeitos da Região para o combate à pandemia de Covid-19.

Entre as recomendações está a renovação de medidas legais que obriguem "uso de máscaras de boa qualidade em ambientes fechados ou com aglomerações". Caso os governantes acatem a sugestão de forma integral, o uso de máscara seria obrigatório em locais como transporte público, academias de ginástica, restaurantes, cinemas, teatros, escolas e universidades.

O Consórcio também recomenda a realização de novas campanhas sobre a importância de vacinação; utilização de vacinas para aplicação da 5ª dose em pessoas idosas, além de exigir do Governo Federal a compra de vacinas para as novas variantes; e aumentar a oferta de testes no Sistema Único de Saúde (SUS); providenciar condições de manutenção dos indivíduos em casas de isolamento.

A lista de medidas sugeridas também inclui garantir acesso a medicamentos eficazes, Paxlovid e o Baricitinibe, para tratamento de Covid-19 e com indicações específicas; e divulgar sistematicamente os dados de infectados e óbitos.

Nova onda de contaminações

No boletim científico, o Consórcio ressalta que o Brasil pode estar passando pelo início de uma nova onda, destacando o registro de mais de 50 mil casos no último dia 22 de novembro. Ao todo foram registrados 52.657 casos.

"A situação exige que os governos dos mais diferentes níveis assumam um papel de liderança a fim de impedir uma explosão dos números de casos nos próximos 60 dias", diz o boletim.

Situação no Ceará

Sobre a situação no Ceará, o Consórcio destacou que o número de casos tem crescido e a taxa de contágio tem evoluído para a região de "alto risco", com um R(t) de 2,4.

No último dia 23 de novembro, o Consórcio havia registrado 1246 novos casos de covid-19. Desde o início da pandemia foram confirmados 28.019 óbitos, com uma taxa de letalidade de 2%.

Estado reforça cuidados

No último dia 18 de novembro, o Governo do Estado voltou a reforçar a recomendação para o uso de máscaras em locais fechados no Ceará. O pedido foi feito pela governadora Izolda Cela através das redes sociais

"Diante do cenário, que exige muita prudência, o Comitê recomenda o uso de máscaras em locais fechados e de aglomeração, como nos transportes coletivos, assim como maior atenção para as pessoas que possuem alguma comorbidade", escreveu Izolda no Twitter.