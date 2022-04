Conheça tecnologias a favor da mobilidade urbana em Fortaleza

Bilhete eletrônico de transporte coletivo, semáforos inteligentes, ferramentas de navegação por GPS, aplicativos de transporte privado e coletivo, carros e bicicletas compartilhadas. Esses são alguns dos recursos tecnológicos disponíveis para quem quer fazer o ir e vir rápido, seguro e acessível. Em Fortaleza, a oferta desses serviços digitais, que favorecem a mobilidade urbana, coloca a cidade em destaque.

De acordo com o Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes, promovido pelas consultorias Conexis e Teleco, em 2021, a capital cearense ficou na 3ª posição no que diz respeito à oferta de serviços por meio digital. O levantamento considera os 100 maiores municípios brasileiros em número de moradores. Fortaleza avançou uma posição em relação ao levantamento de 2020, ficando atrás apenas de Uberlândia (MG) e Campo Grande (MS) em 2021.

Iniciativas como bilhete único, os aplicativos de zona azul, AMC trânsito, carros e bicicletas compartilhadas e o Topbus+, que funciona como transporte público sob demanda, não só facilitam a vida dos moradores no deslocamento, como aproximam a Capital cada vez mais do modelo de cidades inteligentes.

Semáforos Inteligentes

Nas ruas, a tecnologia presente em mais da metade dos semáforos da cidade contribui para que o trânsito flua melhor e o trajeto seja feito em menor tempo. Fortaleza investe neste sistema desde 2000, como explica Lélio do Vale, Coordenador da Central de Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

“Os semáforos coletam dados da rua, contam cada veículo que passa e cada informação dessa vem para a Central. Existe um programa que faz o cálculo do tempo de verde, da abertura entre um sinal e outro, para que o tempo de parada seja o menor possível”, afirma o coordenador. O sistema detecta se está havendo algum congestionamento e ajusta o tempo do sinal para melhorar o fluxo. “A expectativa é que haja uma redução no tempo de viagem de mais de 20%. Fomos pioneiros nessa tecnologia para melhorar o trânsito da cidade”, completa.

Serviço digital

A modernização dos equipamentos de trânsito não só favorece a mobilidade, como aproxima a população dos agentes de segurança viária. O aplicativo AMC Trânsito, por exemplo, disponibiliza os serviços da central de atendimento, consulta de veículos removidos, boletim de ocorrência de acidentes, entre outros.

“Havendo qualquer sinistro que não seja com vítima, o usuário pode tirar imagens daquela situação, preencher o relato do acidente e essa informação é enviada para AMC”, explica André Luís Barcelos, Gerente de Educação para o Trânsito da AMC. “Essas informações são validadas pela AMC e o usuário já fica com um registro que serve para o seguro, Juizado de Pequenas Causas, caso não haja um acordo. Então é um serviço que está sendo cada vez mais utilizado”, observa.

Aplicativos de mobilidade urbana

-Navegação por GPS: Waze e Google Maps

-Transporte privado urbano: Uber, 99 e Vyse

-Transporte coletivo: Top Bus

-Informações sobre deslocamento por transporte público: Moovit

- Bicicletas compartilhadas: Bicicletar

-Carros compartilhados: Vamo

Projeto Mobilidade Urbana

O Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, o tema é discutido pelo olhar de especialistas locais e de outras partes do Brasil. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora. Confira.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE