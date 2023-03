Chuvas devem reduzir nos próximos dias no Ceará, diz Funceme

Após uma semana de chuvas intensas que provocaram estragos em moradias e rodovias, as precipitações devem ter acumulados "menos expressivos" nos próximos dias, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Por enquanto, há condições para céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

As únicas áreas que podem receber precipitações "relativamente maiores" são o noroeste do Estado (onde estão localizadas as regiões do Litoral Norte e a Ibiapaba) e o norte do Sertão Central e Inhamuns.

Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (24), esperam-se chuvas na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns. No restante do dia, as precipitações tendem a se concentrar no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.

Para o próximo sábado (25), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Segundo a Fundação, as precipitações mais reduzidas em relação à última semana se devem às áreas de instabilidades provenientes do leste do Nordeste e aos efeitos locais, tais como, sistema de brisa, relevo, disponibilidade de umidade e temperatura.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema indutor de chuvas neste período do ano, encontra-se mais afastada do Estado.

A previsão acompanha os dados oficiais colhidos pelo órgão. Entre a terça (21) e a quarta (22), choveu em 162 dos 184 municípios cearenses. Já no período entre a quarta e a quinta (23), em apenas 88.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil