Cadastro de moradores para uso gratuito do teleférico do Horto segue até quarta (9)

O teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto (CAC.Horto), localizado em Juazeiro do Norte, começará a cobrar ingressos a partir da próxima quarta-feira (9). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, aberta de quarta a domingo, das 8h30 às 16h.

Com a mudança, feita para tornar o teleférico economicamente viável, apenas os moradores dos bairros Horto e Salgadinho terão gratuidade de duas passagens por dia. Para isso, um cadastro foi iniciado no último dia 31 de outubro, com o apoio de parceiros.

Com capacidade de até 2.080 pessoas por hora, o Teleférico do Horto teve investimento de R$ 79,1 milhões. No equipamento, as cabines são climatizadas, com capacidade de até 8 passageiros sentados, e o percurso é de dois quilômetros com elevação de 200 metros.

A saída do teleférico ocorre na Estação Romeiros (inferior) e Estação do Horto (superior), na colina onde fica localizada a estátua do Padre Cícero, em um trajeto que é feito em pouco mais de sete minutos.

Gestão do local

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema) assinou Contrato de Gestão com o Instituto Dragão do Mar (IDM) em 26 de junho de 2022 para potencializar o fluxo de pessoas no local, com objetivo de promover o desenvolvimento territorial sustentável.

Dados da secretaria mostram que, de julho a setembro, mais 126.500 pessoas fizeram o passeio no teleférico. As atividades de fruição, formação e difusão ultrapassaram 110 participantes. Agora, se inicia a fase de cobrança dos ingressos, algo já previsto desde a construção do equipamento.

Além da gratuidade diária, moradores do Horto e Salgadinho também terão direito à meia entrada, com os valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), para ida e volta no bondinho.

Confira abaixo informações para o cadastro de gratuidade:

Horto e Salgadinho: Cadastro dos Moradores

Datas: 31 de outubro a 09 de novembro

Horários: 9h às 17h

Locais:

Teleférico Horto

CRAS-Horto

Salesianos do Horto do Padre Cícero

EMEI Dayse Sampaio

EMEF Sebastião Teixeira Lima

Documentação necessária:

Documento oficial de identificação com foto

Comprovante de residência (se não for em nome de quem está sendo cadastrado, levar comprovante de parentesco em primeiro grau).

