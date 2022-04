Bicicletários de uso gratuito estão disponíveis em quatro terminais de Fortaleza

No processo de desenvolver as opções de mobilidade de uma cidade, a integração entre serviços e modais é uma forma de dar à população mais liberdade de deslocamento. Em Fortaleza, para de estimular o uso de bicicletas próprias junto ao transporte coletivo em terminais, quatro bicicletários estão disponíveis nas imediações dos equipamentos. O uso é gratuito, com funcionamento das 6h às 23 horas.

O cadastro de cada usuário é feito presencialmente nos terminais. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de endereço. O estacionamento da bicicleta deve ser realizado com trancas próprias dos usuários, que têm até 48 horas para retirarem as bikes.

Implantados em 2016 e geridos pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em parceria com a Socicam (administradora dos terminais), os bicicletários estão localizados nos terminais da Parangaba, Messejana, Siqueira e Antônio Bezerra. Em 2021, a média mensal de uso foi de 2500 bicicletas, segundo a Etufor.

De acordo com Raimundo Rodrigues, Vice-Presidente da Etufor, a resposta da população vem sendo positiva, pois, antes, era preciso deixar as bicicletas estacionadas em locais inadequados, que podiam ser alvo de furtos ou acidentes. “Hoje, tem um equipamento onde os ciclistas podem deixar sua bicicleta de forma segura".

Até março deste ano, a média mensal de uso dos quatro equipamentos foi de 2372 bicicletas, sendo o terminal do Antônio Bezerra o de maior movimentação, com 900 bikes estacionadas. Em seguida, vem o Siqueira, com 691 bicicletas, seguido pelo da Parangaba, com 664, e o de Messejana, com 18.

No projeto original, o terminal do Conjunto Ceará também contava com um bicicletário, mas o equipamento está em reforma, ainda sem data para retorno das atividades. Segundo a Etufor, não há previsão para a implantação de novas unidades dos bicicletários.

Número de vagas de cada bicicletário

Terminal Parangaba - 40

Terminal Siqueira - 40

Terminal Antônio Bezerra - 26

Terminal Messejana - 48

Projeto Mobilidade Urbana

Em busca de ampliar as vozes sobre o tema, o Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, especialistas locais e de outras partes do Brasil trazem análises e perspectivas sobre o assunto. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE