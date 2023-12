5º Natal Alegria na Praça tem missa e entrega de presentes para crianças nesta sexta-feira (22)

A quinta edição do Natal Alegria na Praça ocorreu nesta sexta-feira (22) na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, em Fortaleza, e reuniu crianças e famílias na tradicional Missa de Preparação do Natal de Jesus. O momento ainda contou com a presença do coral itinerante do Ceará Natal de Luz.

No evento, crianças que tiveram suas cartinhas selecionadas se encontraram com o Papai Noel e receberam os presentes solicitados. Os pedidos foram escolhidos com base na criatividade e no motivo pelo qual a criança merecia ganhar.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, acompanhou a entrega de presentes para crianças Foto: Thiago Gadelha

O Natal Alegria na Praça ainda proporcionou um espaço dedicado ao Papai Noel, onde os pequenos tiraram fotos e compartilharam momentos com o "bom velhinho".

Um self point para tirar fotos foi instalado na Praça da Imprensa para que as imagens fossem compartilhadas.