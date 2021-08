Tinhorão atacou a bossa nova e o tropicalismo na contracorrente dos estilos

Relacionadas

Célebre por ter ido na contramão da maioria ao desaprovar movimentos como a bossa nova e o tropicalismo enquanto se desenvolviam e eram celebrados, o também historiador era contrário a qualquer manifestação que a seu ver interferisse na pureza das raízes populares da música nacional.

Rotulado de marxista radical e nacionalista – título que ele mesmo alimentava e do qual nunca se descolou –, Tinhorão escreveu livros como "Música Popular - Do Gramofone ao Rádio e TV", "Festa de Negro em Devoção de Branco", "Pequena História da Música Popular: Segundo Seus Gêneros" e "História Social da Música Popular Brasileira", que se consolidou como um clássico.

Foi no Jornal do Brasil que Tinhorão se tornou meticuloso e reconhecido crítico ferino, investigando a trajetória de velhos sambistas – entrevistando nomes como Ismael Silva, Bide, Heitor dos Prazeres e Pixinguinha – celebrando as origens do gênero e de outras manifestações populares nos ritmos do Brasil.

José Ramos Tinhorão Crítico musical e historiador "O que eu fazia não era crítica, era ensaio. Pegava as coisas no calor da hora e analisava ali mesmo. Claro que é um delírio de grandeza meu, mas só Marx fez isso. Ele ia publicando nos jornais em que colaborava e era aquilo [que publicava em livro], a análise estava feita", disse à Folha, em 2014.

As opiniões fortes sobre os rumos da música brasileira fizeram com que Tom Jobim (1927-1994), considerado um dos maiores compositores nacionais, fosse classificado por ele "não um criador, mas um arranjador".

