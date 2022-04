Show gratuito reúne mais de 40 artistas para celebrar o Dia Nacional do Humorista em Fortaleza

Momento de festejar a molecagem cearense. Na próxima terça-feira (12), a partir das 16h, o Cineteatro São Luiz será palco do evento “Dia Nacional do Humorista - uma homenagem a Chico Anysio”. Ao todo, mais de 40 artistas do riso participarão, entre eles Froxilda Fofolete, Titela, Aloisio Junior, Francisquinha, Severina Guet, Paçoca, Fubá e Motoka.

A ação é do Museu do Humor Cearense e do Escritório do Riso, numa parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Tudo acontece na mesma semana do aniversário da Capital, que completará 296 anos na quarta-feira (13). Os eventos são gratuitos.

Compondo a programação especial em celebração à data, também há iniciativas contemplando o público infantil, homenagens às linguagens culturais de Fortaleza e “Ciclofaixa Cultural” na edição especial “Praças”.

Legenda: Titela também é presença certa no evento do Dia Nacional do Riso Foto: Divulgação

Já nesta semana, na sexta-feira (8) acontece o “Mercado Acústico", no Mercado Cultural dos Pinhões, sempre das 18h30 às 21h30. Pedro Falcão e Marina Cavalcante são as atrações. Já no sábado (9), Gilson Duty e Jean Dumont se apresentam.

No Passeio Público, o “Passeio Instrumental”, das 12h30 às 15h30, contará com Natanael Pereira no sábado (9) e David Simplício no domingo (10). Neste dia, ainda na Praça dos Mártires, das 9h30 às 12h30, o público infantil será contemplado, com a presença do Palhaço Peralta e de Tia Mel e Banda.

Festejo geral

Também no domingo (10), o passeio ciclístico especial em celebração aos 296 anos de Fortaleza traz a temática “Praças - suas histórias e as edificações que compõem seus entornos”. A concentração será na Cidade da Criança, às 8h30, com Jean Dumont. A saída está prevista para às 9h, seguindo o percurso: Parque da Liberdade, Praça do Ferreira, Praça General Tibúrcio (ou Praça dos Leões), Praça Valdemar Falcão e Passeio Público.

Em cada equipamento haverá uma parada, onde os guias contarão as histórias e curiosidades da localidade. A dispersão no Passeio Público contará com as atrações Piquenique no Passeio e Passeio Instrumental.

Legenda: Fagner será a atração principal do show em homenagem ao aniversário de Fortaleza Foto: Divulgação

Por sua vez, na próxima terça-feira (12), às 19 horas, a Secultfor realiza, no Teatro Municipal São José, homenagem às 13 linguagens culturais integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Na ocasião, haverá entrega do Troféu Haroldo Serra.

O show especial do aniversário de Fortaleza é partir das 18 horas na quarta-feira (13), no Aterrinho da Praia de Iracema. A programação terá os artistas Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Nikão, Nayra Costa e Erivan Produtos do Morro. A atração principal será o cantor, compositor e instrumentista Fagner.

Por fim, ainda em alusão à data, as bibliotecas municipais realizam programação especial; haverá apresentação do espetáculo “O Grande Julgamento”, no Anfiteatro da Beira-Mar, recordando a Paixão de Cristo; e segue em cartaz, na galeria do Shopping Benfica, uma mostra em homenagem à pintora Sinhá D'Amora



Serviço

Programação do aniversário de Fortaleza

De 8 a 15 de abril, em diferentes pontos da cidade

Programação completa:

Giro Cultural

Mercado Acústico

Data: sexta-feira e sábado (08 e 09/04)

Horário: 18h30

Atrações: Pedro Falcão e Marina Cavalcante (sexta-feira)/ Gilson Duty e Jean Dumont (sábado)

Local: Mercado Cultural dos Pinhões

Passeio Instrumental

Data: sábado e domingo (09 e 10/04)

Horário: 12h30

Atrações: Natanael Pereira (sábado)/ David Simplício (domingo)

Local: Passeio Público



Piquenique no Passeio

Data: domingo (10/04)

Horário: 9h30

Atrações: Palhaço Peralta e Tia Mel e Banda

Local: Passeio Público

Ciclofaixa Cultural

Passeio ciclístico “Praças - suas histórias e as edificações que compõem seus entornos”

Data: domingo (10/04)

Horário: 8h30

Percurso: Cidade das Crianças (concentração) - Parque da Liberdade - Praça do Ferreira - Praça General Tibúrcio (ou Praça dos Leões) - Praça Valdemar Falcão - Passeio Público

Dia Nacional do Humorista - uma homenagem a Chico Anysio

Data: terça-feira (12/04)

Horário: 16h

Local: Cineteatro São Luiz - Rua Major Facundo, 500, Centro

Homenagens às linguagens culturais de Fortaleza

Data: terça-feira (12/04)

Horário: 19h

Local: Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299 - Centro)

Entrega do Troféu Haroldo Serra

Show especial de Aniversário de Fortaleza

Data: quarta-feira (13/04)

Horário: 18h

Atrações: Fagner, Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Nikão, Nayra Costa e Navire

Local: Aterrinho da Praia de Iracema

Cultura à Beira-Mar edição “Paixão de Cristo”

Data: sexta-feira (15/04)

Horário: 18h

Espetáculo “O Grande Julgamento” + apresentação de coral

Local: Anfiteatro da Beira Mar

Exposição Sinhá D’Amora

Período: durante o mês de abril

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado) e 11h30 às 21h (domingos e feriados)

Local: Galeria BenficArte (Shopping Benfica - Av. Carapinima, 2200)

Bibliotecas

As bibliotecas municipais dispõem de uma programação especial em homenagem à Cidade

Biblioteca Herbênia Gurgel

Data: quarta-feira (13/04)

Horário: 9h

Atração: leitura do livro “Fortaleza de dunas andantes banhadas de sol” de Flávio Paiva

Data: sexta-feira (15/04)

Horário de visitação: de 8h às 12 horas e 13h às 17 horas

Atração: exposição de fotos e livros que retratam a história da cidade

Local: R. 541 E, 25 - Conj. Ceará II

Biblioteca Cristina Poeta

Período: mês de abril

Horário: a partir das 9h

Projeto Escambo literário (para participar, basta o interessado levar um livro até a biblioteca e trocá-lo por outro título)

Local: Rua Padre, R. Raimundo Ribeiro, 572 - Autran Nunes

