Ronnie Tutt, baterista de Elvis Presley, morre aos 83 anos

O lendário baterista Ronnie Tutt, nome que passou anos tocando ao lado de Elvis Presley, morreu aos 83 anos, nos Estados Unidos. Terie Tutt, filha do instrumentista, revelou no Facebook que o pai morreu em casa, cercado pela família.

"É com profunda tristeza que minha família e eu compartilhamos a perda de nosso amado pai", escreveu a herdeira do baterista. A causa da morte não foi informada.

Comunicado da filha de Ronnie Tutt:

Legenda: Terie Tutt emitou comunicado sobre a morte de Ronnie Tutt Foto: Reprodução/Facebook

Ronnie Tutt tocou bateria para Elvis de 1969 até 1977. Ele se juntou à banda montada por James Burton para a estreia de Elvis, em 1969, em Las Vegas, e permaneceu com ele até a morte do astro, em 1977.

O grupo Elvis Presley Enterprises emitiu comunicado nas redes sociais sobre a morte do baterista. "Todos nós da Elvis Presley Enterprises ficamos profundamente tristes ao saber do falecimento de Ronnie Tutt. Além de ser um baterista lendário, ele era um bom amigo para muitos de nós".

Além de tocar com Elvis, o baterista trabalhou com alguns dos maiores nomes da música americana, viajando com a banda de Neil Diamond e gravando e tocando com Johnny Cash, Nicks, Glen Campbell, Kenny Rogers, entre outros.