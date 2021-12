Quais lembranças você tem do Conjunto Ceará? Espetáculo em Fortaleza diverte ao homenagear o bairro

Seja no tradicional Polo de Lazer Luiz Gonzaga ou nas principais avenidas que cortam sua geografia, a diversidade ilumina as muitas expressões artísticas efetivadas na região. São diferentes iniciativas que mesmo diante das dificuldades buscaram seu espaço.

É o Conjunto Ceará das festas juninas à peça da Paixão de Cristo. É a luta e poesia do Movimento de Hip Hop Organizado do Ceará (MH2O) . Tem também a resistência de casas como Centro Cultural Patativa do Assaré (CCPA) e Makulelê .

O trabalho já foi apresentado no Theatro José e Alencar e segue com agenda em dezembro no Autoral Comedy Bar. O roteiro investe na metalinguagem. Em cena, um grupo de atores tentam inventar uma "peça" para homenagear esse pedaço da cidade.

E qual seria a melhor forma de contar a história de um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina? A resposta chega com muito humor nos palcos de Fortaleza. Essa é a missão do espetáculo “Conjunto Ceará Show” . Com direção e atuação de Moisés Loureiro , a comédia reúne Denis Lacerda, Batuta e Mateus Franklin.

Em quatro etapas

E se existe uma característica que lembra de cara o querido Conjunto é sua divisão por etapas. A estrutura cênica de Conjunto Ceará Show homenageia esta particularidade.

“A peça é sobre o processo de 'montar uma peça' e, assim como lá, também é dividida em quatro etapas: As três primeiras são dedicadas a falar de bastidores, tentativas de estilos, seleção do elenco e a dificuldade de montar o projeto. A última etapa é a apresentação do espetáculo”, detalha Moisés Loureiro.

E não podia faltar um divertido "causo" para descrever a peça. Moisés explica que o lugar é muito vivo em suas lembranças, mas é Denis Lacerda quem tem a ligação profunda com o bairro. "Segundo dados da própria cabeça, foi a família dele quem fundou, sendo ele pertencente à realeza do Conjunto", brinca o entrevistado.

Ator, humorista, produtor e membro do coletivo artístico "As Travestidas", Denis Lacerda também marca presença na TV e cinema ("Bate Coração", "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral"). "Tenho as melhores memórias e as mais odiáveis", se diverte ao detalhar o carinho pelo Conjunto.

No contexto das lembranças mais queridas, Denis detalha que foi no Conjunto Ceará onde começou a construir a relação com o teatro. Ali surgiram as descobertas sobre a vida ainda na infância e as amizades que o acompanham até hoje.

Denis Lacerda Ator É um bairro completo, um lugar onde me sentir livre, que ainda guarda as brincadeiras de rua, as novenas na casa da vizinha, o costume de sentar na calçada pra falar da vida alheia. O Conjunto Ceará é um mundo. Só era muito longe de tudo na minha vida, nunca tinha ninguém que passasse por perto pra me dar uma carona, hahaha"

Representação

O “Conjunto Ceará Show” surgiu por conta da vontade de Moisés em trabalhar com Denis e Mateus. Veio a pandemia e o desejo foi adiado. Passaram cerca de dois anos maturando o projeto até colocar tudo no papel e depois executar. "No primeiro mês de escrita, vimos que precisávamos do Batuta e toda a expertise dele nesse elenco. Pra nossa sorte, ele não tem juízo e aceitou o convite", detalha o diretor.

Diante do triste cenário pandêmico, o diretor avalia que o humor é essencial para lidar com as adversidades. "Um alívio, um respiro no meio dessa loucura toda. Acho que é uma questão de sobrevivência", descreve. E por qual razão o quarteto escolheu o Conjunto Ceará como tema do espetáculo?

"Eu acredito que o Conjunto Ceará é uma representação do Ceará dentro do Ceará. A gente encontra tudo o que tem no Estado inteiro ali, naquelas quatro etapas. É um Estado dentro do outro. Além disso, é o bairro do Denis, a Alphaville dele, que tá sempre presente em todas as histórias, é uma homenagem merecida", finaliza Moisés Loureiro.