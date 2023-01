Procura-se Rei e Rainha do Carnaval de Fortaleza: premiação do concurso da Secultfor é de R$25 mil

Já pensou em ser o Rei, a Rainha ou a Princesa do Carnaval de Fortaleza? Três das figuras mais emblemáticas da folia momina serão selecionadas pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em concurso realizado neste mês de janeiro. As inscrições vão até às 16h30 da próxima terça-feira (24), na sede da pasta.

A Rainha e o Rei da folia serão premiados com o valor de R$10 mil cada; a Princesa, com R$5 mil. Para se candidatar, interessado(as) deverão preencher e assinar um documento disponibilizado no ato da inscrição e anexar a cópia dos documentos carteira de identidade (RG) e comprovante de endereço, além de uma fotografia de corpo inteiro.

A idade mínima para participação é de 18 anos completos até a data do evento do concurso. O processo de seleção será realizado em 25 de janeiro, às 19h, durante cerimônia no Teatro Municipal São José. Na ocasião, os candidatos se apresentarão para uma comissão julgadora.

Por sua vez, a solenidade que fará a coroação e a entrega da faixa, bem como a entrega simbólica da chave da Cidade será realizada em dia, horário e local a ser informado posteriormente. A Corte Momina, então, assumirá os compromissos da Programação Oficial do Ciclo Carnavalesco de 2023, que terminará com a transferência de faixa para a corte de 2024.

Para as crianças também

Os pequenos não ficarão de fora da tradição. A seleção para a Realeza Infantil do Carnaval de 2023, com Rainha e Rei, será realizada na segunda e terceira semanas de Pré-Carnaval.

Legenda: Seleção para a Realeza Infantil do Carnaval, com Rainha e Rei, será realizada na segunda e terceira semanas de Pré-Carnaval Foto: Helene Santos

Será realizada uma seleção no sábado (04/02), a partir das 17h, no Parque Rachel de Queiroz, e outra no domingo (05/02), a partir das 9h, no Passeio Público.

No dia 12 de fevereiro, a partir das 9h, ocorre a grande final no Passeio Público. Os selecionados serão premiados com R$2 mil, cada.

Pré-Carnaval

Enquanto o Carnaval de fato não chega, o Pré-Carnaval da Capital retorna a partir de sexta-feira (20) em nove polos. Com o tema “Massafeira, no ritmo dos reencontros", a festa faz homenagem ao músico Tarcísio Sardinha.

O primeiro fim de semana conta com atrações como Luxo da Aldeia, SuperBanda, Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Samba do Mar, Transacionais, entre outros.

Serviço

Inscrição para seleção da Realeza do Ciclo Carnavalesco 2023

Dias 19, 20, 23 e 24 de janeiro, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no Setor de Protocolo da Secultfor (Rua Pereira Filgueiras, 95 - Centro). Seleção: dia 25/01, às 19h, no Teatro Municipal São José (R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)