Morre Marivalda Kariri, cantora cearense ícone do forró “raiz”

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (15), em Fortaleza, a cantora, compositora, roteirista, cineasta e produtora cultural cearense Maria Valníria Pinheiro, conhecida como Marivalda Kariri, aos 80 anos.

Marivalda estava internada em um hospital da Capital desde fevereiro, após sofrer uma queda em casa, no município de Milhã, no Ceará, onde nasceu. A “forrozeira raiz”, mestra nacional da cultura, se preparava para produzir o tradicional Arraial de São João.

A artista será velada na Capela São João, no Parque Beija Flor, localizado na cidade natal. O sepultamento também será realizado no município, às 10h deste sábado (16), segundo informou a família.

Quem era Marivalda Kariri

Conhecida como “a forrozeira do Amazonas”, Marivalda Kariri acumulou contribuições à cultura cearense, em 25 discos gravados e 60 anos de carreira. A mestra da cultura sempre revelava: “gostava mesmo era do forró, da raiz nordestina”.

Foi uma das primeiras compositoras a mesclar o forró tradicional com o humor, ficando conhecida no Brasil conhecida por sucessos como "Toco Cru Pegando Fogo", "Mulher de Garimpeiro" e "A Dança do Jumento".

A cearense foi amiga pessoal de Luiz Gonzaga (1912-1989), de quem afirma ter guardado ensinamentos valiosos quanto à lida artística.

Legenda: 06/06/1989. Marivalda do lado esquerdo de Luiz Gonzaga, na noite de homenagem ao conselheiro Foto: Acervo pessoal

