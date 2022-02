Gratuito, Festival Jazz & Blues acontece em fevereiro com edição especial em Fortaleza e Cariri

Desde a estreia no Carnaval de 2000, o Festival Jazz & Blues é sinônimo de conexão cultural no Ceará. Artistas cearenses, do Brasil e de outros países continuam escrevendo essa história com o público. Para inaugurar o ano que marca a 23ª edição, o evento realiza sessão especial em fevereiro.

Fortaleza e Cariri estão na rota da programação composta por shows e oficinas. Inspirada na versão tradicional que acontece há mais de 20 anos em Guaramiranga, o evento acontece nos dias 16 e 18. A primeira parada dessa festa da música acontece no palco do Cineteatro São Luiz em dois horários, às 17h e 20h.

No dia 16, o equipamento cultural localizado no Centro de Fortaleza recebe o compositor, arranjador e guitarrista mineiro Toninho Horta. Outro nome é o gaitista e compositor carioca Flávio Guimarães. Nomes da história do festival, ambos participaram da primeira edição.

Os guitarristas Felipe Cazaux, Roberto Lessa e Mimi Rocha estão confirmados. As cantoras Lorena Nunes (que se apresentou no festival em 2016 com um tributo à Tropicália) e Camila Marieta (pela primeira vez no J&B) levam sua voz ao Cineteatro.

Legenda: Toninho Horta Foto: Moto Uehara

Os concertos serão acompanhados pelo Quarteto Jazz & Blues, grupo criado especialmente para esta edição que reúne Tito Freitas (piano), Carlinhos Patriolino (guitarra, violão e bandolim), Miquéias dos Santos (contrabaixo) e Adriano Azevedo (bateria).

Jazz em Cena e Cariri

No dia 18, em parceria com o projeto Jazz em Cena, o Festival Jazz & Blues acontece no BNB Clube. A partir das 20h, o público terá acesso a duas apresentações musicais. O flautista e professor Heriberto Porto apresenta “Tributo a Liduíno Pitombeira”, compositor cearense reconhecido no cenário internacional da música de concerto.

Legenda: Mimi Rocha, Felipe Cazaux e Roberto Lessa, Foto: Karla Samara/Divulgação/Divulgação

O show terá dois momentos, um formado por solos de Heriberto e duetos com o violinista Lucas Raulino, e outro apresentado pelo Quinteto de Cordas Pedro Façanha, formado por Lucas Raulino e Thiago Proença (violinos), Rélmerson Lima (viola), Luciano Damasceno (cello) e Pedro Façanha (contrabaixo).

Na mesma noite, Bel Girão faz um “Tributo a Leila Pinheiro”. O repertório adentra várias fases da carreira de Leila, destacando diversos compositores gravados e os detalhes das interpretações dessa artista. Além de Bel Girão (voz, teclado e violão) o palco recebe Nélio Costa (contrabaixo e direção musical com Bel Girão), Stênio Gonçalves (teclado e violão) e Pantico Rocha (bateria).

Legenda: Bel Girão em noite de homenagem

Também no dia 18, às 17h30, o Centro Cultural Banco do Nordeste – Cariri (CCBNB) recebe show do Duo Yaô. O projeto de música instrumental reúne os músicos Diego Sousa e Wesley Santana. Em cena, a força do piano e violino percorre o território tanto da música clássica como da tradicional brasileira.

Oficina e bate-papo

Duas oficinas serão realizadas no dia 18. No CCBNB de Fortaleza, a cantora Lorena Nunes ministrará atividade com o tema “Temos Dindin – Autogestão para carreira musical”. Em Juazeiro do Norte, o CCBNB Cariri terá oficina de teclado com o instrumentista Diego Sousa, do Duo Yaô. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir do dia 14.

Legenda: Duo Yaô

A programação no Cineteatro São Luiz será exibida posteriormente no site www.jazzeblues.com.br e no canal jazzebluesce no YouTube. Além dos shows, o Festival Jazz & Blues realiza bate-papo com músicos e convidados. Os encontros serão mediados pelo apresentador e jornalista Rodrigo Vargas.

Dois dos integrantes da Banda Jazz & Blues, o baterista Adriano Azevedo e o multi-instrumentista Carlinhos Patriolino, também participam da roda de conversa, que terá ainda a presença da diretora e uma das idealizadoras do festival, Maria Amélia Mamede, e do jornalista e produtor musical Dalwton Moura, autor do livro sobre os 10 anos do evento.

Serviço:

Festival Jazz & Blues: Dia 16/02, com sessões às 17h e 20h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos serão disponibilizados gratuitamente na plataforma Sympla no dia 14 a partir das 9h. Dia 18/02, às 20h, no BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646, Aldeota) e às 17h30 no Centro Cultural Banco do Nordeste - Cariri (Rua São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte/CE). Informações pelo site producaojazzeblues@gmail.com.