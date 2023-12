Festival Delícias do Mundo reúne gastronomia local e internacional, além de shows gratuitos

A 6ª edição do festival gastronômico Delícias do Mundo acontece neste fim de semana, de 1º a 3 de dezembro, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar. O evento reúne cerca de 20 chefs especializados na gastronomia nacional e internacional, além de oferecer pratos temáticos a preços acessíveis, entre R$ 5 e R$ 50. A entrada é gratuita, e o festival funciona das 16 às 23h.

Nomes como Kazumy Miura, conhecida como Japa da Ostra; Bia Nagano, Elcio Nagano, André Adjafre, Miriam Muniz, Hugo Benevides, Netto Rodrigues, Saulo e Dimitrius Donsouzis, Luiz de França, Débora Micheleto, Lucas Regueira, Sebastian Hughes Contrera, Diene Rezende, Luhen Aquino, Bruno Carvalho, Samuel Lima, Carlos Henrique Sarmento, Fabiana Freitas, Felipe Farias, os irmãos Lucas e Roberto Baptista e Karyny Góes também participarão do evento, trazendo comidas típicas de lugares como Itália, Grécia e Estados Unidos.

A culinária cearense também estará presente no festival, assim como produtos direto da Coreia do Sul, com o Uri Mercado Coreano, que estará ofertando snacks, doces, bebidas e ramyun coreano.

Realizado pela produtora cultural Liége Xavier, além de pratos saborosos, o Delícia do Mundo oferece programação musical. Na sexta-feira (1º), Vannick Belchior se apresenta para o público. No sábado (2), é a vez de Mano Braz. No domingo, Pedro Breculê encerra a programação.

PROGRAMAÇÃO

* DJ residente do Festival, Cau Borges se apresenta em todos os dias do evento, das 16h às 23h



• Dia 01/12 (sexta)

18h40 – Chef Saulo Dansouzis – Banquete Granja Regina

19h20 – Chef Mateus Rodrigues – Feijão cremoso com carne de sol

20h – Show: Vannick Belchior



• Dia 02/12 (sábado)

18h – Chef Rodrigo Holanda – Risoto caprese

18h40 – Chef Elcio e Bia Nagano – Frango xadrez Granja Regina

19h20 – Chef Leo Giglio – Oficina Kuat: Moqueca de camarão com farofa cítrica

20h – Palestra: Os Bastidores do MasterChef – Chef Leo Giglio

20h30 – Show: Mano Braz

• Dia 03/12 (domingo)

18h – Chefs Filipe Oliveira e Daniel Ikeda – Seja o chef com Fogo 36

18h40 – Chef Saulo Dansouzis – Galeto Granja Regina

19h – Show: Pedro Breculê

19h20 – Chef Elcio e Bia Nagano – Oficina Kuat: Poke Kina

Serviço

Festival gastronômico Delícias do Mundo

Data: 1, 2 e 3 de dezembro de 2023

Horário: 16h às 23h

Local: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema)

Entrada gratuita