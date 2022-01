Evento presencial no Dragão do Mar será realizado mesmo após suspensão da Secult

Mesmo com decisão da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) de suspender programações culturais presenciais nos equipamentos públicos em janeiro, algumas apresentações ainda serão realizadas neste fim de semana. No Centro Cultural Dragão do Mar, por exemplo, o 'Fuxico no Dragão' ainda será realizado neste sábado (8) e domingo (9).

Segundo a assessoria do equipamento, a decisão de manter alguns dos eventos já programados foi tomada em conjunto com a própria Secult e da Casa Civil. Dessa forma, alguns deles continuarão sendo realizados de forma presencial.

Neste sábado (8) e domingo (9), o espaço recebe a Feira Criativa, das 16h às 19h, assim como o Projeto Sol Tu Som, como parte do 'Fuxico Musical'. Apesar disso, as atividades no Planetário Rubens Azevedo estão suspensas.

Aumento de casos

Na última sexta-feira (7), o comunicado da Secult havia confirmado que a suspensão dos eventos estava baseada nas diretrizes do Comitê de Enfrentamento da Covid do Estado do Ceará.

"Diante do aumento de casos de síndrome respiratória, principalmente Covid-19 e Influenza, incluindo em parte das equipes de trabalho, anuncia a suspensão das programações culturais presenciais durante o mês de janeiro em sua Rede Pública de Equipamentos, em consonância com as medidas preventivas do novo decreto que entrou em vigor nesta quinta-feira (6/1) em todo Ceará e que limita a capacidade de público em eventos festivos em espaços públicos", apontou a nota.