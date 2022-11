Erykah Badu, diva do neo soul, fará show em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2023

Na união do jazz, funk, soul e hip-hop, a cantora americana Erykah Badu vem ao Brasil para dois shows inéditos, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em janeiro de 2023. A artista celebra o Baduizm, no 25º aniversário de seu álbum de estreia, com os ingressos das apresentações já à venda.

Erykah se apresenta no Memorial da América Latina, em São Paulo, no dia 22 de janeiro. Na sequência, chega ao Rio de Janeiro, no dia 24, para o show na casa de espetáculos Vivo Rio.

Baduizm, lançado em 1997, está entre os 500 melhores discos de todos os tempos no ranking da revista estadunidense Rolling Stone. O primeiro álbum da diva do neo soul é o 89º melhor do mundo, conforme a publicação.

Como conseguir ingresso

Os ingressos para as apresentações no Brasil já estão disponíveis e são comercializados a partir de R$ 140. Confira os detalhes:

Clique aqui para o show em São Paulo

Local: Memorial da América Latina

Data: 22 de janeiro de 2023 (domingo)

Clique aqui para o show no Rio de Janeiro

Local: Vivo Rio

Data: 24 de janeiro de 2023 (terça-feira)

Ingressos: a partir de R$ 140