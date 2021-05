Em homenagem ao Dia das Mães, Projeto Pôr do Sol leva música à Barra do Ceará

Um momento de leveza e cultura para dias tão difíceis. Nesse domingo (9), às 16h30, o Projeto Pôr do Sol Fortaleza será realizado na Barra do Ceará. Esta super homenagem às mães reúne o acordeonista Nonato Lima, o pianista Tito Freitas e saxofonista Marciano Nascimento.

A edição será itinerante, com os músicos tocando em cima de um caminhão, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. O público também pode acompanhar pelo perfil de Instagram da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Nonato Lima e Tito Freitas já participaram de outras edições do projeto. Messejana é outro que será contemplado, a partir do penúltimo domingo de maio (23/05). A cada 15 dias, o projeto continua com Felipe Adjafre, na Beira Mar. A expansão da iniciativa foi viabilizada graças à parceria da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), realizadora do projeto, com a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Trajetórias na música

Nonato Lima é natural de Quixadá. "Ao longo da carreira conquistou o respeito e admiração de músicos de renome, como Dominguinhos (1941-2013) e Richard Galliano (acordeonista francês)", conta o material de divulgação do evento. Além de compor e produzir, Nonato também ministra oficinas e palestras.

O pianista Tito Freitas tem formação clássica e erudita. Atua profissionalmente desde os 15 anos. Ao longo desse tempo, já se apresentou em diversas cidades do Brasil e do exterior, com músicos como Alcione, Elza Soares, Baden Powel, Emílio Santiago e o americano Al Jarreau.

Marciano Nascimento também iniciou a jornada musical muito jovem. Desde os 9 anos vem construindo esse trabalho. Começou a tocar na Banda de Música Maestro Orlando Leite, em Russas, sua cidade natal. Hoje, o artista vive em Fortaleza. Em fevereiro deste ano, lançou o projeto “Sopro de Vida”. Com a ação, ele leva toca em frente a diversos hospitais de forma voluntária.

Serviço

"Pôr do Sol Fortaleza – Barra do Ceará" - Edição Dia das Mães.

Domingo (9/05), às 16h30.

Transmissão online aqui.