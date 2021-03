Músico toca saxofone em frente a hospital de Fortaleza para homenagear pacientes com Covid-19

O saxofonista Marciano Nascimento homenageou, neste sábado (6), pacientes internados por Covid-19, seus familiares e profissionais da saúde com uma apresentação solidária de música instrumental em frente ao Hospital Leonardo da Vinci, no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Ele utilizou uma caixa de som para que a melodia pudesse alcançar todos que estavam no prédio.

“Esse é o momento no qual as pessoas mais precisam de oração. Talvez o som do meu instrumento possa trazer um pouco de conforto para ela e familiares”, disse.