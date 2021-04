Dia Internacional do Livro é celebrado nesta sexta-feira (23); veja ebooks gratuitos e promoções

Nesta sexta-feira, 23 de abril, é celebrado o Dia Internacional do Livro. Anualmente, ocorrem eventos sobre a importância da leitura e diversas livrarias fazem promoções.

O evento teve origem na Espanha e inicialmente era celebrado em 5 de abril, dia do aniversário do escritor Miguel de Cervantes - autor do clássico 'Dom Quixote'.

Em 1930, a data passou a ser 23 de abril, dia do falecimento de Cervantes. O escritor inglês William Shakespeare também faleceu em um 23 de abril.

Em 1995, a Organização das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu a data como o 'Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor'.

O Brasil também conta com o 'Dia Nacional do Livro', celebrado em 29 de outubro, em alusão à data de fundação da Biblioteca Nacional pela família real portuguesa.

