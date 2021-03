Contardo Calligaris morre aos 72 anos em São Paulo

O escritor e psicanalista Contardo Calligaris faleceu, nesta terça-feira (30), aos 72 anos. Ele enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A informação da morte foi confirmada pelo filho dele, Max Calligaris, em uma publicação nas redes sociais.

Foto: reprodução

Vida e carreira

Contardo Luigi Calligaris nasceu em Milão, na Itália. Ele estudou na Suíça e na França, onde teve aulas com o filósofo Michel Foucault. Em 1975, Calligaris se tornou membro da Escola Freudiana de Paris e acompanhou seminários do psicanalista Jacques Lacan.

Doutor em psicologia clínica, Calligaris morou em Paris até 1989, quando se radicou no Brasil.

Calligaris e o Brasil

A relação entre o escritor e o território brasileiro começou ainda 1986, quando ele veio divulgar o primeiro livro "Hipótese Sobre o Fantasma" no país. O psicanalista chegou a inclusive publicar um livro de crônicas e reflexões sobre a vida no Brasil, intitulado "Hello, Brasil".

Em 1999, Calligaris entrou para o quadro de colunistas do jornal Folha de S. Paulo. O último texto de sua autoria foi publicado no dia 17 fevereiro.

Audiovisual

Ele também entrou na ficção com os livros "Conto de Amor" (2008) e "A Mulher de Vermelho e Branco" (2011), ambos protagonizados pelo personagem Carlo Antonini. Também psicanalista, Carlo viria a ser o protagonista da série "Psi", criada por Calligaris e dirigida por filho, Max.

A produção, realizada pelo canal norte-americano HBO, teve quatro temporadas entre 2014 e 2019 e chegou ao concorrer ao Emmy Internacional de melhor série dramática em 2015.