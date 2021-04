Com João Inácio Talk Show e estreia de Samantha Marques nas telas, TV Diário lança nova programação

Reconhecida nacionalmente como a emissora que é "A cara do Nordeste", a TV Diário adiciona outro capítulo a essa tradição com mais de duas décadas. A partir dessa segunda-feira (12), o canal exibe nova grade de programação. Estreias, atrações conhecidas reformuladas e ampliação do telejornalismo marcam esta fase.

A missão é renovar e ampliar a divulgação da identidade cultural cearense. Segundo a produtora executiva da TV Diário, Iarla Carolina, as mudanças serão pontuais e permitirão ao público se reconhecer cada vez mais na televisão. "E ter momentos de descontração, bom humor, alegria e que se mantenha informado com a qualidade que sempre prezamos", detalha a realizadora.

Entre os destaques, está a estreia da locutora Samantha Marques na TV. Agora, a grande voz feminina do rádio cearense vai dominar as telinhas dos lares. O programa próprio vai ao ar todas às segundas-feiras.

“A TV Diário propôs dar cara a essa voz. Trazer a toda a tradição, doçura, e os ouvintes assíduos de Samantha para TV. É um grande desafio e responsabilidade participar desse momento na comunicação cearense”, compartilha Iarla.

Fala, João!

Além disso, de segunda à sexta, o público terá a companhia do apresentador João Inácio Júnior, que estreia o seu "João Inácio Talk Show". Na telinha, uma série de conversas e bate papos descompromissados com personalidades de diversas áreas.

Do outro lado da ligação, a voz inconfundível de um dos grandes nomes da comunicação no Ceará. Com o humor que lhe é característico, João Inácio Júnior é só empolgação ao falar do novo projeto. Do jornalismo aos programas de auditório. Das ondas da rádio AM para os palcos de show do Ceará, o profissional explica como é abraçar outra faceta do meio televisivo.

“Me perguntaram: João, você topa? Na hora, cumpade”.

João Inácio Júnior comandou os domingos. Muitas vezes, chegou a estar no ar por mais de quatro horas. Essa experiência é essencial à realização do "João Inácio Talk Show". “Estou muito empolgado por causa do formato. Estamos levando pessoas fantásticas para entrevistar”, avalia o “show man” da TV.

A ideia é conversar e levar aos espectadores histórias nunca antes ouvidas. No sofá do João, inúmeros rostos de cearenses que são estrelas do humor, política, cultura, música, dentre outras áreas do entretenimento e cotidiano.

O inusitado surge na troca com os entrevistados. Pelo jeito, ninguém terá moleza perto do carismático anfitrião. “É um talk show com suspense, humor, denuncia. É uma doideira! É para ligar e não desligar mais”, descreve João Inácio Júnior.

Musicais de destaque

Aos sábados, Leyla Diógenes une alegria e descontração com o “É FESTA!”. Estrela nas tardes da FM 93, Leyla entrega uma produção que promete animar toda a família. Para tanto, a ideia é levar para o telespectador uma mistura de ritmos, brincadeiras e descontração.

Sucessos de audiência e ícones do mercado musical nordestino, o "Clube do Brega" e o "Forrobodó" chegam a 2021 com muitas novidades e todo o carisma dos apresentadores. Em cena, duas paixões sonoras imensamente populares.

Defensor e entusiasta do movimento brega, Silvino Neves reúne expoentes da música popular e romântica. Um som que cai bem nos ouvidos de diferentes gerações. Já Tony Nunes, volta ao comando de um espaço único do forró no País. O apresentador divide um pouco da expectativa para quinta-feira (15).

"O Forrobodó e a TV Diário funcionam com um grande ventilador que espalha a nossa cultura e raiz para o resto do Brasil. Quando entrou no ar, logo no começo da TV Diário, 20 anos atrás, foi um diferencial e apresentou grandes cantores", detalha o comunicador.

Por ser uma atração da TV voltada especificamente a este gênero sonoro, o programa se estabeleceu como vitrine para inúmeros artistas do meio. "E funciona. O forró é cultura. É raiz, pois é tudo nosso. Desde Trio Nordestino, Os Três do Nordeste, Marinês, Abdias, Messias Holanda, Luiz Gonzaga. É uma coisa que é nossa", defende Tony Nunes.

Informação política

No jornalismo, a TV Diário terá o semanal "Ponto Poder", que discutirá a política e a administração pública em Fortaleza, Ceará Brasil. A mediação será protagonizada pelos jornalistas Wiliam Santos e Jéssica Welma.

Informar com transparência, qualidade e rapidez. Com trabalho reconhecido na cobertura das últimas eleições, o Ponto Poder investe nas principais notícias acerca de política, economia e como essas demandas impactam o dia a dia da população.

"Com mais de 20 décadas no ar, nosso compromisso é sempre melhorar. Trabalhamos diariamente, ouvindo cada telespectador para oferecer o melhor conteúdo genuinamente cearense. É só o começo de uma série de mudanças que virão em nossa programação, finaliza Iarla Carolina.

