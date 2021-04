Arte e a literatura LGBTQIA+ são tema festival online

Reivindicar a visibilidade para a literatura e as artes de temática e protagonismo da comunidade LGBTQIA+. É assim que se afirma o Festival Flids de Artes Integradas, acontece entre esta sexta-feira (2) até o domingo (4). Por conta da pandemia e da necessidade de se garantir o distanciamento social para combatê-la, a programação é inteiramente online e gratuita.

Shows e palestras podem ser acompanhados, sempre a partir das 17 horas, pelo canal For Pride, no Youtube. Flids é a Festa Literária da Diversidade, projeto do coletivo homônimo, iniciado em 2019, para valorização de autores e iniciativas editoriais com foco nas temáticas LGBTQIA+.

A edição deste ano tem como tema “Leia um livro LGBTQIA+ -e ajude a fazer um acro-íris bem forte para quando essa tempestade passar!”. O projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

A apresentação ficará a cargo de Deydianne Piaf. Na programação, apresentações musicais, performances teatrais, humor, transformismo, leituras dramáticas e debates literários. Entre as atrações estão mais de 70 autores e editores. Também estão confirmadas shows de Daniel Peixoto, IQueen, Mulher Barbada, Luíza Nobel, Jon Oliveira, Mulheres de Preto e Monique Pessoa.

Serviço

Festival Flids de Artes Integradas - De 2 a 4 de abril, pelo canal For Pride. Programação completa em instagram.com/flidsoficial