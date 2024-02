25º Festival Jazz & Blues: confira a programação desta segunda (12)

O 25º Festival Jazz & Blues segue com programação cultural, musical e social diretamente de Guaramiranga. Nesta segunda-feira (12), o evento recebe atrações internacionais, brasileiras e cearenses especiais.

Indiana Nomma e Osmar Milito, que se apresentam juntos às 17 horas, participam também da faixa Café no Tom, na qual se aproximam do público em bate-papo descontraído. Os outros shows do dia serão de nomes como Omar Coleman e Igor Prado, Egberto Gismonti e, ainda, de Manassés e Pablo Fagundes

Confira horários e atrações!

Segunda, 12/2

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: às 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Café no Tom com Indiana Nomma e Osmar Milito

Quando: às 11 horas

Onde: Basílio Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: às 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Shows de Indiana Nomma e Osmar Milito e de Omar Coleman e Igor Prado

Quando: às 17 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Show de Egberto Gismonti e de Manassés e Pablo Fagundes