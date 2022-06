Piloto morre após ter corpo queimado em queda de paraplano; veja vídeo

O piloto Marcelo Nunes Rodrigues, de 52 anos, morreu em um acidente com um paraplano em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, nesta terça-feira (21).

O homem teve parte do corpo queimado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já havia morrido quando a equipe chegou ao local. As informações são do portal g1.

Assista ao vídeo

A suspeita é que linhas de pipa com cerol tenham causado o acidente, afirmou o instrutor e piloto profissional Itiel Lima, amigo de Marcelo, que também estava no local do acidente.