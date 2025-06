Suspeito de matar miss no Paraná tatuou rosto feminino deformado por chamas em referência à vítima

Preso nesse sábado (7) pelas mortes da miss Bruna Zucco Segatin e do empresário Valdir de Brito Feitosa, ocorridas em 2018, o suspeito dos crimes tem uma tatuagem na mão com o rosto de uma mulher desfigurado por chamas. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) é uma referência à vítima, já que a modelo foi encontrada carbonizada em um carro, além de ter sido alvo de tiros.

Segundo o delegado do caso, Reginaldo Caetano, disse ao portal g1, o desenho retrata uma mulher com parte do rosto em chamas.

Bruna havido sido eleita Miss Altônia, uma cidade do Paraná, e foi morta somente porque estava acompanhando Valdir, que era o alvo original. O homem era suspeito de contrabandear cigarros.

Disputa entre grupos criminosos

Conforme o delegado, o crime foi encomendado pela disputa entre grupos criminosos que atuam no contrabando e no tráfico de drogas. O mandante das mortes também foi preso, além de dois outros nomes, em mandados cumpridos na cidade de Pato Branco. em Santa Catarina.

O possível mandante teria contratado um pistoleiro para vir de SC e executar o crime. A Polícia indica que ele teria pagado a estadia do matador no Paraná e dado apoio até o dia das mortes.

Bruna morreu aos 21 anos, e antes de ser dada como morta havia desaparecido. Foram sete anos de investigação, que foi dificultada, pois muitas provas se perderam no incêndio.