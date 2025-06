Saiba como está o caso da criança agredida após ser confundida com bebê reborn em BH

O homem de 36 anos que foi preso em Belo Horizonte após agredir um bebê de quatro meses foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça. A menina confundida com um "bebê reborn" — boneco hiper-realista que imita recém-nascidos — foi encaminhada ao hospital. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da CNN, o suspeito também foi levado a uma unidade de saúde por apresentar escoriações no braço esquerdo. Após bater na criança, ele foi contido por pessoas que estavam no local até a chegada de uma viatura da Polícia Militar. A agressão ocorreu na noite da última quinta-feira (5), por volta das 23h40, na região da Savassi, na capital mineira.

Preso em flagrante por lesão corporal, o homem foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte na madrugada da sexta-feira (6). Ainda conforme a CNN, a delegada de polícia ratificou a prisão e, após os procedimentos de polícia judiciária, o encaminhou ao sistema prisional.

Relembre o caso

Uma bebê de quatro meses, que estava com os pais em um trailer de lanches, foi agredida por um homem de 36 anos em Belo Horizonte na noite da quinta-feira, 5 de junho. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito aproximou-se da família, brincou com a menina e afirmou que se tratava de um "bebê reborn".

O pai negou que a filha era um boneco e, ainda assim, o agressor insistiu. Em seguida, o homem, que não era conhecido do casal, deu um tapa na cabeça do bebê, o que causou inchaço atrás da orelha.

De acordo com informações da CNN, os profissionais que prestaram socorro afirmaram que a agressão representou risco grave à integridade da criança, especialmente pela fragilidade física dela e pela posição em que estava no colo da mãe.

O homem alegou ter ficado irritado por a mulher supostamente querer preferência da fila do trailer com uma boneca no colo. Ele disse que consumiu bebida alcoólica, mas os policiais afirmaram que ele estava “lúcido em suas ações”.

