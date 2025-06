Procurador mata esposa e filho de dois meses a tiros no interior de SP

Um homem identificado como Rafael Horta matou a esposa e o filho de 2 meses de idade nessa sexta-feira (6), em Limeira (SP). Segundo a Polícia Militar de São Paulo, ele cometeu suicídio após o crime.

A esposa de Rafael, Cristiane Laurito, era servidora concursada da Câmara de Campinas. Horta, por sua vez, era procurador jurídico e trabalhava na Prefeitura de Limeira.

Os três corpos foram encontrados na cama do casal, na casa da família, pelo pai de Rafael, por volta das 11h, quando ele foi até a residência buscar o neto para uma consulta médica.

A suspeita da polícia é que as mortes tenham sido causadas por disparos de arma de fogo e que o crime tenha ocorrido nas primeiras horas do dia.

Segundo o g1, o pai de Horta afirmou que o filho passava por um quadro de depressão e, por isso, estava afastado das funções no trabalho há 30 dias, por recomendação de um psiquiatra.

Três semanas antes do crime, Rafael Horta se declarou para Cristiane e seu filho recém-nascido em um post no Instagram. "O bebê mais fofo e que tem a melhor possível", publicou, junto a uma foto do filho.

Saiba onde buscar ajuda de saúde mental

CVV | CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos, com serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

Os atendimentos acontecem por meio do telefone 188, por chat, e-mail e de forma presencial.

188 | Atendimento 24h por dia e sem custo de ligação

Chat | cvv.org.br

Horários de funcionamento:

Segundas-feiras: 08h às 01h

Terças-feiras: 08h às 01h

Quartas-feiras: 09h às 01h

Quintas-feiras: 09h às 01h

Sextas-feiras: 13h às 01h

Sábados: 13h às 01h

Domingos: 15h às 01h

E-mail | apoioemocional@cvv.org.br

O CVV também atende de forma presencial em Fortaleza no seguinte endereço: Rua Ministro Joaquim Bastos, 806 - Bairro de Fátima.

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)

A rede municipal de saúde de Fortaleza, via Sistema Único de Saúde (SUS), tem obrigação legal de fazer o atendimento primário de pacientes com problemas de saúde mental. Para isso, conta com 16 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, três infantis e sete álcool e outras drogas). O serviço do Caps é “porta aberta”, ou seja, o usuário pode procurar o atendimento diretamente ou ser encaminhado por meio de outros serviços da rede de saúde.

Na unidade, os usuários precisam ser assistidos por uma equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, assistente social e terapeuta ocupacional.

No equipamento, todos os usuários devem passar por uma triagem inicial, no qual é definido a sua linha de cuidado, que pode contar com atendimento clínico e psiquiátrico, práticas integrativas, atendimentos individuais, redução de danos, atendimento em grupos terapêuticos, oficinas, atendimentos à família, entre outros.

A Prefeitura também dispõe de uma rede de apoio à internação de urgência e estabilização na Santa Casa de Misericórdia com 12 leitos para desintoxicação e na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), com 25 leitos infanto-juvenis. Para ter acesso ao serviço é preciso de encaminhamento dos Caps.

Clique aqui para conferir o endereço dos CAPs mais perto de seu bairro

HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO (HSM) - MESSEJANA

Na rede estadual, o Hospital de Saúde Mental de Messejana dispõe de emergência 24 horas para pacientes com transtornos mentais graves e que estejam em crise. A unidade recebe pacientes de todo o Ceará.

Para quem precisa de internação, o hospital conta com 180 leitos, sendo 160 para tratamento de pacientes com transtornos mentais gerais e 20 leitos para dependentes químicos.

O hospital fica localizado na Rua Vicente Nobre Macêdo, S/N - Messejana e funciona todos os dias da semana 24h por dia.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR)

Na Universidade de Fortaleza (Unifor) são oferecidos, pelo menos, 3 serviços diferentes de assistência à saúde mental. Os atendimentos acontecem no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), localizado na Rua Maramaldo Campelo, 50 - bairro Edson Queiroz (ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua)

Plantão Psicológico

Atendimento gratuito, por ordem de chegada, limitado ao número de senhas disponíveis.

Terça-feira: 14h às 16h (individual)

Quarta-feira: 14h às 16h (individual)

Quinta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (individual)

Sexta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (casais e famílias)

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644

Atendimento Psicológico

É realizado por encaminhamento da rede pública, por convênios de planos de saúde e também particular, por meio de tarifa social. O atendimento é para crianças, adolescentes e adultos em diferentes abordagens psicológicas.

Segunda a sexta, de 8h às 20h

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644 | namispa@unifor.br

Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (Pronutra)

Os pacientes encaminhados via posto de saúde ou particular, por meio de tarifa social. É voltado somente para adolescentes e adultos, com sessões de psiquiatria, psicologia e nutrição, específico para quem tem transtorno alimentar (anorexia, bulimia e compulsão alimentar).

Segundas e quintas-feiras, de 13h30 às 17h

Local: Ambulatório de Nutrição, no térreo do Nami

Contato: (85) 3477-3621 | pronutra@unifor.br