Tiroteio em festa junina deixa um morto e cinco feridos no Rio de Janeiro

Moradores da comunidade do Santo Amaro, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro (RJ), foram surpreendidos por disparos de arma de fogo durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) em uma festa junina. O office-boy Herus Guimarães Mendes, 24, foi atingido e morreu em um hospital. As informações são do g1.

Além do jovem morto, o tiroteio deixou outros cinco feridos, todos levados para o Hospital Souza Aguiar. Um adolescente de 16 anos está entre os feridos, assim como um homem identificado como Leurimar Rodrigues de Souza, de 38 anos, que é cozinheiro.

O adolescente teve alta no início da tarde e Leurimar tinha o estado de saúde estável até publicação desta matéria.

Segundo moradores, a comunidade recebia um encontro de quadrilhas juninas, que vieram de várias regiões do estado.

Conforme com o pai de Herus, ele levou dois tiros. O jovem foi levado para o Hospital Glória D'Or, na Zona Sul do Rio, mas não resistiu.

O rapaz deixa um filho de 2 anos. O pai de Horus pediu explicações sobre a operação policial que ocorreu durante a festa junina.

O portal G1 enviou mensagens ao secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes. No entanto, ele não respondeu aos questionamentos. A TV Globo pediu uma entrevista com algum representante da corporação. No entanto, a instituição optou por se manifestar por nota.

No comunicado, a PM declarou que o Bope realizou “uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na comunidade se preparando para uma possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial na região”.

Ainda segundo o informe da corporação, “criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes”. No entanto, segundo a PM, “em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto”.

A Polícia Militar garantiu que os agentes “utilizavam câmeras de uso corporal e as imagens já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria da corporação. O comando do Bope também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias dos fatos”. O caso é investigado pela 9ª DP (Catete).