REP Festival é cancelado após atrasos, choque em microfone e até cobra; veja vídeo

Após diversos transtornos, o segundo dia do REP Festival, maior evento do estilo musical do Brasil, que ocorreria neste domingo (12) no Rio de Janeiro, foi cancelado. No primeiro dia, houve registros de atraso de shows, choque em equipamentos de artista e áreas cobertas de lama.

Nas redes sociais, consumidores compartilharam imagens das extensas filas à espera de ônibus, reclamações sobre os atrasos e até uma cobra na parte da plateia.

rapaziada do rep festival quer saber mais de nada pic.twitter.com/iHg1eydbDl — jottape. (@jottapcrf) February 12, 2023

ainda NEM TINHA CANTADO, estavam liberando sem nem olhar o ingresso, uma fila gigante pra ir embora, a entrada CHEIA DE LAMA. extremamente desorganizado, VERGONHOSO REP FESTIVAL. pic.twitter.com/WpkMraF7fV — @BellaApodrecida (@BelaApodrecid46) February 12, 2023

Um dos artistas, o Mc Maneirinho, relatou que o microfone estava dando choques. A série de imprevistos ocorreu devido às fortes chuvas, justificou a organização do evento (veja nota abaixo).

MUITA CHUVA, MICROFONE DANDO CHOQUE, SEM RETORNO. MAS ESSE PÚBLICO AI TA ALI POR NOS, PELO SHOW, PELO RAP, PELO FUNK. EU NUNCA IRIA ABANDONAR VOCÊS, OLHA ISSO NO REP FESTIVAL, INDEPENDENTE DOS PROBLEMAS EU TO AI E MOSTRANDO DA ONDE EU VIM, O MOVIMENTO É NOSSO! pic.twitter.com/HFHw7ACwLv — MC MANEIRINHO (@mc_maneirinho) February 11, 2023

Dentre as atrações, estavam o cearense Matuê, Racionais, Emicida, L7nnon, Filipe Ret, Poze, Djonga, Xamã e Baco Exu do Blues.

Contudo, os Racionais MC's, maior grupo de rap da história do Brasil, anunciou o cancelamento da apresentação por falta de estrutura.

Foto: Reprodução

Os ingressos variavam R$ 200 a R$ 720. Segundo a organização do evento, “o público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido”.

Veja a nota do festival

"A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado”, publicou no Instagram.

“A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional", completa a nota.