Quarentena de cinco dias a viajantes não vacinados começa a ser exigida neste sábado (11)

A partir do próximo sábado (11), viajantes que entrarem no Brasil por via aérea, sejam estrangeiros ou brasileiros, deverão apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 e documentos de teste negativo para a doença.

Já aqueles que não tiverem tomado a vacina deverão apresentar teste RT-PCR negativo e ainda cumprir quarentena de cinco dias na cidade de destino.

Após a quarentena, será exigido um novo teste RT-PCR ou antígeno. Caso dê positivo, o viajante continuará em quarentena. Do contrário, ele poderá circular normalmente no destino.

As novas regras para a entrada de passageiros no País foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (9), na portaria interministerial 661.

Crianças com menos de 12 anos e que estejam viajando acompanhadas estão isentas de apresentar documento comprobatório de realização de testes, desde que todos os acompanhantes os apresentem com resultado negativo ou não detectável.

Legenda: Teste RT-PCR deve ser feito 72 horas antes do embarque Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Maior rigor no acesso ao País

Conforme o texto, os viajantes devem apresentar comprovante de vacinação completa com aplicação da última dose ou dose única, no mínimo, 14 dias antes do embarque, e teste RT-PCR negativo feito 72 horas antes do embarque ou teste negativo de antígeno feito 24 horas antes.

Até então, o viajante oriundo de outro país tinha que mostrar somente a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) e um teste RT-PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque.

Os imunizantes, endossou o Ministério da Saúde, devem ser aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou pelas autoridades do país em que o passageiro foi vacinado

“A restrição é importante para que possamos reavaliar o cenário epidemiológico diante do surgimento da nova variante. A medida poderá ser revista conforme a necessidade”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

Fronteira terrestre

Ao entrar no Brasil por vias terrestres, os viajantes também deverão portar o comprovante de vacinação completa ou teste RT-PCR negativo feito 72 horas antes da entrada no Brasil ou teste negativo de antígeno realizado 24 horas antes da entrada.