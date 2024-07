Polícia prende três suspeitos de furtar material radioativo em São Paulo

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de envolvimento no furto de material radioativo, nesse sábado (6), na Avenida Itaquera, em São Paulo. As informações são do G1.

Veja também País Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul: quase 300 mil famílias solicitaram benefício País Marina Mamede, influencer e ativista, morre em Minas Gerais

No último dia 30, os produtos foram furtados durante o transporte especializado, em uma rua da Zona Leste paulista.

Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o material incluía cinco galões, todos com geradores de material radioativo, sendo um de Germânio 68/Gálio 68, com radiação ativa.

Além disso, havia quatro frascos de Molibdênio 99/Tecnécio 99, que estavam sendo retornados à empresa após serem utilizados em um hospital.

Parte do material radioativo foi encontrado em uma loja de baterias, na tarde do sábado (6).

Localização do material

Conforme a Polícia Militar de São Paulo, o material radioativo foi repassado por meio de um ferro velho. Três homens foram presos por suspeita de envolvimento no crime.

Os suspeitos têm 21, 25 e 53 anos e foram encaminhados ao 53º Distrito Policial (DP) .

A loja onde o material foi encontrado foi examinada pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e foi constatado não haver riscos pela taxa da radiação medida.