Parte de material radioativo roubado em SP é encontrada pela polícia

Um dos galões de material radioativo furtados dentro de uma picape no último domingo (30), na zona leste de São Paulo, foi encontrado pela Polícia na tarde desta sexta-feira (5). O galão estava aberto, em um desmanche de veículos roubados no Jardim Marilu. As informações são do g1.

Investigadores do 49º Distrito Policial, de São Mateus, também na zona leste, continuam procurando os outros quatro galões com o material tóxico. O veículo roubado ainda não foi localizado. Além disso, a Polícia também não chegou, ainda, a nenhum suspeito do crime.

Além da Polícia Civil, está envolvida no caso a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O órgão foi informado do crime pela empresa Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda, que tem unidades em São Paulo e em Cajamar, na região metropolitana.

A Medical é responsável pelo transporte do produto, que foi retirado do Rio de Janeiro e seguiria para Curitiba, no Paraná, e Blumenau, em Santa Catarina.

Risco radiológico

De acordo com a Cnen, as substâncias que estavam nos galões têm "risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente". "Esclarecemos que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente. No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde", afirmou o órgão.

Por causa disso, a Cnen alerta a população para que, caso encontre o material tóxico, mantenha distância segura e informe imediatamente à comissão.