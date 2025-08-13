Diário do Nordeste
PM e empresária são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Casal não tinha sinais de violência

País
Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva
Legenda: As vítimas foram identificadas como o policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a esposa dela, a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal foi encontrado morto na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite da última segunda-feira (11). Segundo informações do g1, as vítimas foram identificadas como o policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a esposa dela, a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos. 

Jeferson e Ana Carolina estavam desaparecidos desde o domingo (10). Parentes da empresária chegaram a publicar pedidos de ajuda nas redes sociais em busca de informações sobre eles.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, os corpos não tinham sinais aparentes de violência. A arma do policial não estava com ele no motel. A apuração tenta esclarecer se o casal foi vítima de um homicídio, mas não está descartada morte acidental ou até suicídio. 

Investigação

O delegado da Delegacia de Homicídios de São José, Felipe Simão, afirmou que o casal participou de um evento numa casa noturna na noite de domingo e, depois, seguiu para o hotel. "As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos ali no local onde eles foram encontrados", disse o delegado. 

Jeferson e Ana Carolina se relacionavam há 20 anos e deixam uma filha de 4 anos. Eles comemoraram o aniversário da menina horas antes de "desaparecerem". 

Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva
