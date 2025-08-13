PM e empresária são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Um casal foi encontrado morto na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite da última segunda-feira (11). Segundo informações do g1, as vítimas foram identificadas como o policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a esposa dela, a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos.

Jeferson e Ana Carolina estavam desaparecidos desde o domingo (10). Parentes da empresária chegaram a publicar pedidos de ajuda nas redes sociais em busca de informações sobre eles.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, os corpos não tinham sinais aparentes de violência. A arma do policial não estava com ele no motel. A apuração tenta esclarecer se o casal foi vítima de um homicídio, mas não está descartada morte acidental ou até suicídio.

Investigação

O delegado da Delegacia de Homicídios de São José, Felipe Simão, afirmou que o casal participou de um evento numa casa noturna na noite de domingo e, depois, seguiu para o hotel. "As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos ali no local onde eles foram encontrados", disse o delegado.

Jeferson e Ana Carolina se relacionavam há 20 anos e deixam uma filha de 4 anos. Eles comemoraram o aniversário da menina horas antes de "desaparecerem".