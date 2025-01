Pagamento do Bolsa Família de 2025 começa nesta segunda (20); veja calendário de janeiro a dezembro

O pagamento do Bolsa Família 2025 de janeiro começa nesta segunda-feira (20) e segue até o próximo dia 31. O calendário completo dos pagamentos do ano foi disponibilizado pelo Governo Federal em dezembro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O NIS pode ser consultado no cartão dos beneficiados.

As datas são estabelecidas pelo MDS, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos.

Atualmente, o programa é composto por seis tipos de benefícios, que variam conforme as necessidades.

PAGAMENTOS EM JANEIRO DE 2025:

Final do NIS: 1 - 20 de janeiro;

Final do NIS: 2 - 21 de janeiro;

Final do NIS: 3 - 22 de janeiro;

Final do NIS: 4 - 23 de janeiro;

Final do NIS: 5 - 24 de janeiro;

Final do NIS: 6 - 27 de janeiro;

Final do NIS: 7 - 28 de janeiro;

Final do NIS: 8 - 29 de janeiro;

Final do NIS: 9 - 30 de janeiro;

Final do NIS: 0 - 31 de janeiro

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA EM 2025:

Janeiro: de 20/1 a 31/1;

Fevereiro: de 17/2 a 28/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 15/4 a 30/4;

Maio: de 19/5 a 30/5;

Junho: de 16/6 a 30/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 29/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Regras do Bolsa Família

A regra para ingressar no Programa Bolsa Família é ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.