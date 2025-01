Instagram anuncia nova ferramenta gratuita para edição de vídeos direto no celular

A empresa de tecnologia Meta anunciou neste domingo (19) o lançamento de um novo aplicativo de criação de vídeos ligado ao Instagram. O Edits promete ajudar criadores de conteúdo a produzir nos próprios celulares, como ocorre nos aplicativos rivais TikTok e CapCut.

O lançamento oficial do Edits está previsto para 13 de março, conforme página do app na Apple Store. Ele estará disponível primeiro para os dispositivos iOS, e chega depois em versão android Android. O aplicativo já está pré-disponível, inclusive no Brasil.

A promessa é de que o Edits seja totalmente gratuito, diferentemente dos concorrentes. O anúncio do novo app, inclusive, ocorre na esteira de uma situação de indefinição na permanência desses outros aplicativos em território estadunidense.

Ao longo do dia, o TikTok e o CapCut, entre outros apps, saíram do ar nos EUA. Ainda no domingo (19), o presidente eleito Trump prometeu “adiar” a proibição do TikTok no País a partir da segunda-feira (20), quando tomará posse oficialmente.

Na descrição do Edits, o diretor do Instagram Adam Mosseri destaca o caráter facilitador da edição de vídeos reunida em um só espaço.

“Com poderosas capacidades de edição, ferramentas criativas e insights acionáveis, a Edits tem todas as ferramentas necessárias para apoiar o seu processo de criação em um só lugar”

No Edits, é possível exportar vídeos sem marca d’água para qualquer plataforma, capturar clipes de até 10 minutos em HD, compartilhar conteúdos diretamente no Instagram também em alta qualidade, adicionar fontes, sons e efeitos e, ainda, gerar legendas automáticas e customizáveis.