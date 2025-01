Conheça o RedNote, app da China que está ganhando milhões de usuários com possível bloqueio do TikTok nos EUA

O aplicativo chinês Xiaohongshu, conhecido como RedNote, tem recebido milhões de usuários dos Estados Unidos e sido considerado a principal alternativa ao TikTok. Isso porque, a exemplo do que aconteceu no Brasil, quando o X foi bloqueado do País pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a plataforma de vídeos curtos pode ser banida do solo norte-americano no próximo domingo (19).

No entanto, apesar da semelhança com o TikTok, o RedNote foca em combinar os vídeos curtos do feed com outras aplicações de comércio eletrônico.

A maioria dos usuários da plataforma, segundo o g1, é composta por mulheres jovens que buscam recomendações de produtos, viagens, restaurantes e tutoriais de maquiagem e cuidados com a pele. O app chegou a liderar o ranking de downloads da Apple Store na última segunda-feira (13).

Veja também País Venda de íris gera filas no Brasil e viraliza no TikTok; entenda como funciona o projeto do cofundador do ChatGPT Tecnologia Advogado de Zuckerberg diz que não representa mais a Meta: 'Machismo tóxico e loucura neonazista' Tecnologia Starship da SpaceX explode no espaço e força desvio de rotas de aviões no Atlântico; veja vídeo

Diferenças para o TikTok

Como o TikTok, o RedNote permite curtir, comentar, salvar e compartilhar os conteúdos. No entanto, a rede social chinesa organiza a página principal de maneira diferente.

No TikTok, a principal tela é chamada de "For you" ("Para você", traduzido do inglês). Já no RedNote, a mesma página é chamada de "Explorar", mas ainda mostra conteúdos selecionados especificamente para o usuário.

No aplicativo chinês também há uma aba que organiza os temas das publicações, como "comida", "cosméticos", "moda", "viagens", "dança", "filmes", "jogos" e outros.

Outra diferença considerável é que o RedNote tem uma loja online que oferece diversos itens, de roupas a móveis.