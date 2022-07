Operação policial deixa ao menos quatro mortos no Complexo do Alemão

Ao menos quatro pessoas morreram em uma operação conjunta das polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (21). Um PM está entre as vítimas, incluindo uma moradora e dois suspeitos. As informações são do G1.

O cabo da PM Bruno de Paula Costa estava na UPP da Fazendinha, atacada por criminosos. Ele foi atingido com um tiro no pescoço. Já o outro PM baleado no pé está fora de perigo.

Familiares de Letícia Marinho, de 50 anos, relataram ao G1 que a mulher foi baleada dentro do carro e já chegou sem vida na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão.

O namorado de Letícia, identificado como Denilson Glória, detalhou ao G1 que os agentes de segurança atiraram contra o veículo parado em um semáforo. Já o primo dele foi atingido de raspão no pescoço.

Operação

Participaram da operação o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Recursos Especial (Core) do Rio de Janeiro com 10 blindados e um helicóptero. Somente da PM, 400 homens estiveram na ofensiva.

“As informações dos setores de inteligência apontam a presença de criminosos desta região praticando roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna”, informou a PM em nota.