Cenários para classificação de Ceará, Fortaleza e Ferroviário na última rodada da Copa do Nordeste

A quarta-feira (29) é de rodada decisiva da 1ª Fase da Copa do Nordeste e define os 8 classificados para as quartas de final. Três clubes cearenses estarão em campo na luta por vaga: Ceará, Fortaleza e Ferroviário e entram em campo no mesmo horário: 21h30.

Ceará e Ferroviário estão no Grupo C e travam luta direta, com o América/RN correndo por fora. Já o Fortaleza está no Grupo D e disputa com ABC e Retrô.

Veja jogos do Grupos C e D que interessam aos Cearenses:

ABC x Ferroviário - Arena das Dunas

Maranhão x Ceará - Castelão, no Maranhão

Fortaleza x Sport - Castelão, em Fortaleza

Retrô x América-RN - Arena de Pernambuco

Classificação dos Grupos C e D

Legenda: Classificação do Grupo C, de Ceará e Ferroviário, na Copa do Nordeste Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Classificação do Grupo D da Copa do Nordeste, com o Fortaleza Foto: Reprodução / CBF

Cenários para a Vaga

Ceará

Com vitória

Se vencer, o Ceará se classifica desde que mantenha a vantagem no saldo de gols para o Ferroviário, que hoje é de 3 a 1.

Com empate

Se empatar, o Ceará também torce por um empate do Ferroviário, para se manter na frente no saldo. Caso o América vença, não pode superar o Ceará no saldo. A vantagem do Vovô é ainda maior, de 3 a -1.

Com derrota

Se perder, o Ceará precisa torcer por uma derrota do Ferroviário, se mantendo na frente no saldo, e que o América empate.

Ferroviário

Com vitória

O Tubarão da Barra é o 3º com 7 pontos, mas perde para o Ceará no saldo: 3 a 1 e no número de gols marcados: 8 a 5.

Assim, só se classifica com vitória, se for por mais gols que a do Ceará, o ultrapassando no saldo.

Empate

Se empatar, o Ferroviário precisa torcer por derrota do Ceará e um empate do América. Caso o América vença, a vaga seria decidida no saldo de gols ou número de gols marcados.

O Ferroviário leva vantagem nos dois critérios: 1 a -1 no saldo e 5 a 3 nos gols marcados.

Com derrota

Caso o Ferroviário perca, a derrota do Ceará precisa ser por mais gols e o superando no saldo e o América precisa empatar.

Fortaleza

Com vitória

Se vencer o Sport, o Tricolor de Aço se classifica se Retrô ou ABC empatarem. Caso os dois rivais vençam, o Fortaleza precisará superar um deles nos critérios de desempate, saldo de gols, ou número de gols marcados. Ex: Se o Retrô ganhar do América por 1x0, o Leão precisa vencer por 2x1 ou 3x2. Para superar o ABC é mais complicado, pelo saldo de 4 a mais que o time tem em comparação ao Fortaleza.

Com empate

Se o Leão empatar chega a 9 pontos e só se classificará sem depender de outros critérios se ABC ou Retrô percam. Caso ABC e Retrô empatem seus jogos, o Leão só poderiam ultrapassar o time pernambucano marcando mais gols. Ex: Se o Leão empatar em 2x2 com o Sport, o Retrô precisa empatar em 0x0 com o América.

Com derrota

Se o Leão perder, se mantém com 7 pontos e precisa que a derrota do Retrô seja por mais gols que a dele. Para superar o ABC, o time potiguar teria que ser goleado.