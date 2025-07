Namorada de jovem que matou pais e irmão no RJ também planejava matar família, diz delegado

As investigações da Polícia Civil do Mato Grosso apontaram que a adolescente de 15 anos envolvida em um relacionamento virtual com o garoto de 14 anos — que confessou ter matado os pais e o irmão — também planejava assassinar o pai e a mãe. Ela foi apreendida em Água Boa (MT), na segunda-feira (30). As informações são do G1.

Matheus Soares Augusto, delegado responsável pelo caso, declarou que a menina foi uma "grande incentivadora" para que o adolescente praticasse o crime em Itaperuna, no Rio de Janeiro, no dia 20 deste mês. Ela foi identificada e ouvida na última quinta-feira (26).

Veja também País Namorada de menino que matou os pais e o irmão é apreendida suspeita de participar do crime País Avião de pequeno porte cai em São Paulo e deixa duas pessoas mortas

Conforme as investigações, os dois se conheceram por meio de um jogo online. A Polícia Civil acredita que o crime pode ter sido motivado pela proibição dos pais do garoto ao relacionamento virtual e o interesse financeiro do jovem, que queria usar R$ 33 mil do FGTS do pai para viajar e encontrar a namorada.

Como o adolescente matou os pais?

Na noite do crime, o adolescente esperou os pais dormirem, pegou uma arma do pai e escondeu no próprio quarto. Após perceber que todos adormeceram, ele executou o plano.

A arma do crime era registrada no nome do pai, que tinha autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Os corpos foram encontrados na quarta-feira (25), quando os policiais foram até a casa da família e sentiram um forte cheiro vindo do local.