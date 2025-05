Ministro revela suposta motivação para homem tentar explodir bomba em Brasília

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), informou que o homem que ameaçou explodir uma bomba em frente à sede da pasta, em Brasília, nessa quinta-feira (22), está com dificuldade para deixar o Brasil e voltar ao país de origem da esposa.

"Se tratava de um casal em que a esposa mora em outro país e o marido deseja retornar para o país dela. Ele é brasileiro, com dois filhos, e, agora, ela também está grávida de novo, e há uma dificuldade na autorização do país [de origem]", disse o ministro. As informações são do Metrópoles.

"A solução [para o problema do homem] não era possível nem no MDS, nem no Ministério de Direitos Humanos", acrescentou Dias. O caso foi encaminhado para a embaixada do referido país — que não foi mencionado — ainda nessa quinta.

Veja também País Mulher leva bebê reborn para ser vacinada em UBS e causa confusão após ter pedido negado País Ministro Lewandowski nega operação de espiões russos em larga escala no Brasil País Concurseira ligada a facção criminosa é presa; suspeita planejava entrar na PF e realizar ataques

Ameaça de bomba

O homem, identificado como Flávio Pacheco da Silva, ameaçou explodir uma bomba em frente ao MDS nessa quinta. Ele carregava dois explosivos artesanais, e um deles tinha concentração de pólvora. Além disso, estava com 20 bombinhas que normalmente são usadas em festas juninas.

O suspeito estava acompanhado da esposa grávida e das duas filhas e foi rendido e preso. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, ele falava coisas desconexas e, no início, se recusou a sair do local.