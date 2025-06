Mãe encontra rato morto dentro da fralda de recém-nascido e registra denúncia, no RJ

Uma mãe encontrou um rato dentro da fralda do filho, de apenas um mês, após ter trocado a criança. Mariana Sobral relatou o caso, que ocorreu no último dia 20 de maio, ao portal g1, do Rio de Janeiro, explicando que trocou a fralda do bebê por volta das 3h30, mas só percebeu o animal morto horas depois.

Na madrugada, a mãe tentou não acordar o bebê e, portanto, deixou a luz do cômodo mais fraca. De volta ao quarto, por volta das 7h30, ela percebeu uma mancha escura na fralda e se assustou ao encontrar o camundongo.

"Em desespero e choque, o que pensei naquele momento foi higienizar a área e ligar para o SAC", disse ela ao g1. Segundo Mariana, o rato estava embaixo da primeira camada de tecido, o que indicaria uma falha da fábrica de fralda.

O pacote, contou Mariana, estava lacrado antes do uso, o que excluiria a possibilidade de violação. A mãe ainda apontou que sangue do rato teria sido encontrado na lateral da aba da fralda.

"Liguei para o SAC e a resposta, em momento nenhum, foi preocupação com o meu filho, e sim preocupação em saber se o que eu estava alegando era verdade", continuou a mãe. Por conta do ocorrido, ela limpou a criança com álcool 70%.

Na conversa com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, Mariana ouviu que seria necessário o envio de fotos para que a marca decidisse sobre o envio de um novo produto ou a devolução do dinheiro gasto com a fralda. A mãe registrou o caso na Delegacia do Consumidor, o que resultou na apreensão do item para perícia.

A criança deve ser observada, nos próximos dias, para que se observe se haverá alguma reação, conforme as orientações da pediatra.

A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro não informou ao g1 se foi realizada alguma fiscalização na fábrica de fraldas, cujo nome não foi divulgado.